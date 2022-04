Ataviada con un delantal de color rojo, Clara Garcés derrocha amabilidad y simpatía. Esta joven, vecina de Benicàssim, participó este viernes en la iniciativa Plaza Santa Clara por la integración laboral, en la que se reivindica el derecho de las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual al acceso al mercado laboral coincidiendo con el 1º de mayo. "Pido que nos den una oportunidad para demostrar lo que valemos", señalaba. "Estamos preparados para trabajar", remachaba.

Durante la jornada una decena de personas, alumnos de los cursos de Formación y Empleo de Síndrome de Down estuvieron en puestos del mercado central, cafeterías, un herbolario o tiendas de ropa y una casa de comidas preparadas ejerciendo las tareas propias de estos espacios. En el caso de Clara, en Frutas y Verduras Rosalía. En su caso, preparar una bolsa, poner la fruta y pesarla fue una de las tareas que desempeñó. "Es la segunda vez que participo", señalaba. Y es que esta es la sexta edición. "Doy los buenos días, la gente lo aprecia mucho", exponía. Alumna de los cursos de Síndrome de Down, ha recibido formación en el manejo del euro dentro del curso de transición a la vida adulta, así como ha realizado un curso de reposición. No obstante, a ella le gustaría trabajar en una tienda de ropa. Rosalía Queral, responsable del puesto de frutas y verduras del Mercado Central, colaboradora en la iniciativa, señalaba que "son eficaces, muy simpáticos y cariñosos, lo cual es importante para trabajar de cara al público en el Mercado. Hay que confiar, porque tienen capacidad para aprender rápido", agrega.

Plaza Santa Clara

Otro participante, Pablo, se encargaba de realizar su cometido en un puesto de congelados también en el Mercado. "El objetivo es facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual y garantizar la igualdad de oportunidades", señaló Javier Santos, técnico de la Fundación apelando a que se cumpla la declaración de derechos de la ONU que se exige a los países firmantes esta cuestión. Santos señaló que la iniciativa se pretende "dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la provincia de Castellón y el poder realizar prácticas, trabajos o tareas laborales en empresas de la plaza Santa Clara ayuda a que las personas puedan verlas realizando diferentes tareas laborales y ver que son capaces de hacerlas como cualquier otra persona sin discapacidad y que las mismas empresas vean cómo son capaces de desempeñarse con un rendimiento muy bueno", manifestó, apelando a eliminar estereotipos que hay en la sociedad.

40 personas ya trabajan

Síndrome de Down Castellón trabaja desde hace más de 20 años a favor de la inclusión laboral en la provincia a través de su programa de Empleo Con Apoyo, pionero en Castellón, a través del cual en la actualidad 40 personas con discapacidad intelectual se encuentran trabajando en empresas de la provincia. Así, en este momento son 70 las personas atendidas en el programa de Formación y Empleo en el que se les forma orienta, acompaña y asesora en todo el proceso de inclusión laboral en las empresas.

De la cerámica a la hostelería

"Tenemos diferentes tipos de formación, por un lado alumnos que acuden a cursos anuales, de septiembre a junio, en los que se les forma en ámbitos básicos de la vida (día a día en el hogar, matemáticas, manejo del euro, autonomía, desplazamientos) y perfiles laborales cambiantes que puedan tener salida de cara al empleo, como auxiliar de reposición, en hostelería, de camarero, atención en cocina... Se cuenta con la colaboración del Centro de Turismo, para ello. También en colaboración con la Universitat Jaume I se está formando para poder hacer prácticas en diferentes empresas. Todos ellos están orientados a la consecución de un empleo ya que esta es la meta final de los alumnos.

La metodología de empleo con apoyo que se utiliza está orientada a que puedan desarrollar cualquier tipo de trabajo con el apoyo adecuado. "Lo único que necesita para tener ese rendimiento lo más parecido o igual al de otro trabajador sin discapacidad es este apoyo", agrega. "Tenemos a personas trabajando en diferentes empresas de la provincia, desde cerámica a hostelería, supermercados...

En concreto, Síndrome de Down pide a las empresas que puedan dar la oportunidad a una persona con discapacidad para poder acceder a un empleo con el apoyo que brinda la fundación, que es gratuito para empresa y trabajador, para que vean además que las tareas laborales las pueden desempeñar con el mismo rendimiento que una persona sin discapacidad todo lo que generan en cuanto a ambiente de trabajo, creación de valores en la empresa, comunicación. Al final las experiencias son muy buenas porque se consigue mucho más que un trabajador capaz de desempeñar sus tareas. Las empresas se muestran sorprendidas por todo lo que el trabajador es capaz de dar.