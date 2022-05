La gala, que tuvo como escenario la sala Varadero del Grau, reunió a más de 300 personas de todos los ámbitos, que no quisieron dejar de dar su apoyo a las empresas y movimientos premiados. Además, recuperó su formato habitual, sin obligación de mascarillas y después de una edición 2020 virtual por el covid y la del 2021 celebrada hace apenas cinco meses, debido a las restricciones.

Los reconocimientos incluyeron a movimientos muy diversos. Como el Quiero Corredor, que desde hace años insiste a las autoridades en la necesidad de acelerar la mejora de las instalaciones del corredor ferroviario mediterráneo, en el que el puerto de Castellón debe tener un papel importante con el corredor ferroviario mediterráneo

También hubo referencias a la pandemia, con los premios concedidos a Cáritas y la Asociación Española contra el Cáncer de Castellón, con sus campañas para limitar los efectos del coronavirus entre los colectivos desfavorecidos y aquellos con problemas de salud. También con el operativo par hacer llegar material sanitaria en los peores momentos de la emergencia sanitaria, como explicó Vicente Ramos, de Raminatrans.

Otro ejemplo fue el concedido a la televisión de Mediterráneo, Medi TV, por su manera fresca de dar a conocer toda la actividad que se concentra en el puerto. Los movimientos sociales quedaron patentes con el premio a la asociación de directivas Networking Castellón, que pone de manifiesto los pasos que se dan en la igualdad o la innovación que representa el programa XarxaTec Activa, para fomentar la formación en los nuevos empleos digitales.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafa Simó, dio la bienvenida a los asistentes con una intervención en la que puso de manifiesto las buenas noticias recibidas en los últimos meses, como las inversiones que recibirá el puerto de la mano del mecanismo de recuperación del Gobierno, «el cierre del 2021 con un récord histórico de mercancías con 21 millones de toneladas, o la creación de la marca AlPort como revulsivo para la zona pública».

También habló de la guerra en Ucrania: «Vivimos tiempos convulsos, todo puede cambiar a una velocidad inimaginable y en tiempos de incertidumbre hay que aferrarse a las certezas», y aplicar medidas para ser más competitivos y «la tenacidad para ser fuertes frente a los competidores».

Para mantener la fortaleza ante los contratiempos, Simó expuso que hay «dos ingredientes: crear comunidad portuaria y acercarse a la sociedad, y en este contexto, los premios tienen un valor vital y hacen el trabajo más grande». Agradeció el papel que desempeña la familia que constituye la comunidad portuaria, un espacio «que no solo es un lugar de entrada y salida de mercancías, sino también para la innovación, el tejido empresarial y generar un espacio de ocio y gastronomía».

La importancia de la entrega de premios quedó puesta de manifiesto con la entidad de los galardonados y de los encargados de hacer acto de entrega. Fue el caso de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, por el reconocimiento cultural a la exitosa actividad municipal de Escala a Castelló, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, que recogió el premio por Quiero Corredor; o el conseller de Movilidad y Obras Públicas, Arcadi España, que destacó el éxito del proyecto de gigafactoría de baterías que se ubicará en Sagunto.

Medalla de honor a Toledo: recuerdo por los logros del pasado y grandes planes de futuro

Rafa Simó destacó que Francisco Toledo accedió a la presidencia de Puertos del Estado «sin perder el trellat y el buen hacer castellonense». La primera persona en recibir la medalla de honor de PortCastelló, destacó que su experiencia «me ha dado muchos motivos para sonreir, tantos como amigos me he llevado». Agradeció al conjunto de la comunidad portuaria, «por acompañarme y trabajar alineados, porque el colectivo dec idió llegar lejos», al conseguir que PortCastelló fuese el puerto más rentable y llegara a crecer el doble de la media·. Y explicó que su medalla se debe a haber sido presidente de Puertos del Estado, «lo que no hubiera sido posible sin pasar antes por PortCastelló».

Toledo afirmó que no se desvinculará de este mundo, y anunció como novedad un proyecto desde su cátedra de la UJI, «que será clave en la competitividad, y que España sea un referente en puertos inteligentes, más seguros y más sostenibles».