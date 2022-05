Conselleria rectifica y permitirá a las bicicletas eléctricas ir por el monte

Así, el nuevo reglamento permitirá el paso de bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo por las sendas forestales, con una potencia máxima de 250 vatios y una velocidad tope de 25 km/h. Aquellas que superan esas características se consideran ciclomotores y, por tanto, tendrán vetado el tránsito. La Conselleria de Ahricultura y Transición Ecológica introducirá esa especificación en el borrador que ahora entrará en fase de consulta pública y admitirá alegaciones para su estudio.

El artículo 114 del borrador, en su punto cuarto, incluye la prohibición de circulación con cualquier tipo de vehículo a motor por las sendas forestales, en referencia a aquellas bicicletas de 750 vatios e incluso 1.000 vatios que pueden alcanzar los 80 km/h. Algunas hasta con puño de gas y una fuerza capaz de provocar daños en la flora y fauna del medio natural.

Transición Ecológica también eliminará de ese documento, aún no definitivo, el punto 6 del artículo 107, que dice que «requerirá de autorización mediante presentación de declaración responsable las actividades sin vehículo a motor que afecten a terreno forestal en las que participen más de 50 personas, 10 vehículos sin motor o 5 caballos». Esa frase, por tanto, desaparece del borrador y los ciclistas que circulen en grupos de más de 10 personas, así como los grupos de más de cinco jinetes no tendrán que pedir permiso.

El departamento que dirige Mireia Mollà tiene previsto reunirse hoy con miembros de la Asociación de Ciclismo de Montaña de la Comunitat Valenciana (Acimcova), que ayer ya mostraron su total disconformidad con un borrador que, según criticaron, perseguía erradicar las bicis eléctricas de las sendas y pistas forestales.

La Diputación rechaza el plan y apela a Mollà a reflexionar





La posibilidad de que el nuevo Reglamento Forestal vetara las bicicletas eléctricas en el monte levantó todas las alarmas en la Diputación de Castellón. La diputada provincial de Deportes, Tania Baños, hizo ayer «un llamamiento a la reflexión» a la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica para que el documento final no se redacte en los términos que establece el borrador, y que equipararía el uso en territorio de montaña de la bicicleta eléctrica y de los vehículos a motor. Baños opinó que la aprobación del documento «podría suponer el fin del ciclismo de montaña en la provincia de Castellón, uno de los deportes más emblemáticos y practicados en nuestras comarcas, sobre todo, los fines de semana».

La diputada no se mordió la lengua y aseguró que no tenía sentido la comparación entre la bicicleta eléctrica y los vehículos a motor. «Compararlos denota que se desconoce lo que es una bicicleta eléctrica o que quienes están redactando el borrador no se han subido nunca en una», aseguró. Además, defendió la realización de pruebas deportivas al aire libre de forma sostenible y consideró que «poniendo determinadas normas, todo se puede hacer, sin tener que llegar a prohibir la práctica del deporte en nuestras montañas».