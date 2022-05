Plaga de mosquitos en Castellón: ¿por qué pican más a unas personas que a otras?

Se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública al que se enfrentan los municipios del litoral de Castellón cuando aumentan las temperaturas. El hecho de que la provincia cuente con numerosa extensión de marjal hace que se encuentren en un hábitat idóneo para su reproducción. Aunque todavía queda más de un mes para la entrada del verano, los mosquitos ya están aquí. Su presencia se deja notar con las molestas picaduras, aunque no afectan a todos por igual. ¿Por qué pican más a unas personas que a otras?

Más allá del mito de tener la sangre dulce, estudios científicos señalan otros motivos por los cuales podemos atraer más o menos a estos bichos. Los mosquitos tienen preferencia por ciertos grupos sanguíneos. En concreto, se decantan por el tipo O o B, y siempre negativos. Tanto es así, que las personas con estos grupos sufren el doble de picaduras que el resto.

En cuanto a los mosquitos tigre, un estudio publicado en la revista científica Journal of Medical Entomology señala que estos prefieren al grupo sanguíneo O por encima del resto.

Olor corporal... Y cerveza

Otro estudio realizado por la London School of Hygiene and Tropical Medicine refleja que el olor corporal también puede ser determinante en este caso. Según señalan los investigadores, el olor preferido por los mosquitos es el del sudor. Además, también se sienten atraídos por las temperaturas corporales más altas. Por ello, hacer deporte al aire libre puede no ser lo más adecuado.

Otro factor que parece que los atrae es el beber cerveza. Esto se da porque, cuando uno suda después de beberla, también se modifica el olor corporal.

Respiración

El dióxido de carbono que emitimos cuando respiramos también nos puede poner en el punto de mira de los mosquitos. Por ello, las personas más grandes pueden tender a atraer más a estos insectos, así como las embarazadas. Las mujeres en estado también exhalan más dióxido de carbono.

Colores

También existen ciertos colores que podemos elegir a la hora de vestirnos para evitar llamar la atención de estos bichos. Científicos apuntan que la ropa oscura -con tonos como el negro o el azul marino- aumenta el riesgo. Asimismo, también detectan el color rojo.

Por el contrario, identifican menos los tonos verdes y amarillos. No obstante, el amarillo sí atrae a abejas y avispas, cuyas picaduras tampoco son deseables.