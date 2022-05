Los coches crecen al mismo ritmo que la población en Castellón

Castellón cuenta con 590.000 habitantes, más de 360.000 conductores y 318.316 coches --54 por cada cien habitantes--. En el último año la cifra de habitantes ha crecido en 3.000 y pico, casi en idéntico número que la cifra de conductores; y el número de turismos matriculados se ha incrementado en 2.417.

El parque móvil aumenta y, aunque la media provincial da medio coche por habitante y casi uno por conductor en Castellón, en municipios como la Serratella esa correlación se dispara a los 58 coches por vecino según los últimos datos de la DGT correspondientes. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) lo sitúan como uno de los paraísos fiscales para el renting de vehículos por su bajo impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).

En la Pobla de Benifassà, la media es de 1,8 vehículos por habitante, por encima de la media provincial; y en otros del interior como Torralba, Higueras o Benassal, es de 0,3 por habitante. Y es que el coche particular en el Castellón rural es clave para tener independencia para ir a comprar, acudir a la consulta de un médico especialista o a un trámite administrativo para ir a la capital. A ello se suma la casuística de mucha población de avanzada edad y sin vehículo. En Castellfort o la Serratella, menos del 3% de coches no tienen la ITV pasada; pero en el caso de Fuente la Reina, Torre Embessora o la Todolella se dispara la cuota que no está en regla a más del 17%. Son coches parados, fuera de la circulación y de servicio.

Coches más nuevos

En la Sarratella, los coches tienen de media menos de dos años; y en Arañuel, Benassal o Palanques, destacan en la estadística de la DGT por tener un parque móvil más envejecido: con turismos de más de 15 años.

El hándicap de la movilidad sostenible en el interior de Castellón, con poca frecuencia horaria del transporte público, es un problema que conocen bien los jóvenes y nuevos moradores en los pueblos, como los que toman la voz desde la Asociación por la Resiliencia del Alto Mijares (ARAM).

Gianluca Tomasello, presidente de ARAM, subraya que tienen propuestas para los ayuntamientos de la comarca, «como adquirir varios vehículos eléctricos para que estén a disposición de vecinos que lo requieran para gestiones». Ven de interés darse de alta en aplicaciones de móvil como Ruralcar, ahora sin apenas usuarios registrados en la zona para compartir coche a quienes realicen trayectos en común, a la par que reducen gastos en combustible. Apuntan que en los pueblos, quien tiene coche, «aún lo usa para ir al bar unas calles abajo o para ir a trabajar a la finca agrícola» y falta más conciencia de movilidad sostenible.

La Conselleria de Movilidad tienen un plan para 2023 y anunció que antes del verano --indicaron que aún no saben la fecha-- aprobaría un decreto de ayudas para dar a ayuntamientos con riesgo de despoblación un sistema de transporte a la demanda.