La cerámica de Castellón entra en ‘shock’ por el gas, que roza los 300 euros

Mañana se cumplen seis meses desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, un conflicto que ha agravado las dificultades por las que ya atravesaba el sector cerámico de Castellón. Uno de los principales frentes es el crecimiento desorbitado del precio del gas, que en esta recta final de agosto vuelve a batir récords casi a diario. El indicador de referencia para la industria, el mercado TTF holandés, sobrepasó en julio los 155 euros por megavatio hora. La semana pasada se acercó a los 250, mientras que ayer llegó a cotizarse en 295 euros, para acabar el día en 280. Un precio que para las empresas azulejeras resulta prácticamente inasumible.

No es el dato más elevado de los últimos meses, porque nada más estallar el conflicto en el Este llegó a alcanzar los 345 euros, pero este fue un hecho puntual. El secretario general de la patronal cerámica (Ascer), Alberto Echavarría, expuso su preocupación. «No parece un pico, sino un precio sostenido a juzgar por los últimos días», comentó, para preguntarse de forma inmediata: «¿Quién puede trasladar este coste a sus precios?».

Estas reflexiones, trasladadas a su perfil de Twitter, contaron con el complemento a otra de las problemáticas no resueltas del sector, como el coste medioambiental que supone el mercado de derechos de emisión de CO2, que desde hace más de un año se encuentra disparado. «Cuando el gas estaba a 20 euros por megavatio hora y el CO2 a 80 euros por tonelada era grave», expuso. En cambio «cuando el gas está a 290 euros, que el CO2 esté a 90 no te preocupa. Te preocupa si podrás abrir la fábrica o no. Primero seguir vivos, luego ya hablaremos de CO2».

Recientemente, el secretario general de Ascer expuso que un gas en una franja de 100 a 120 euros «ya es insostenible y te obliga a parar». En estos momentos la cifra llega prácticamente a triplicarse. Hay que recordar que en el primer trimestre del 2021 estaba sobre los 20 euros, lo que da una muestra de la tensión que sufren las compañías cerámicas, que en el pasado año concentró el 57,6% del consumo industrial de gas de toda la Comunitat Valenciana, y el 8% en el conjunto de España.

Ascer calculó que la factura energética sectorial será de 2.000 millones de euros (el doble que en el 2021), pero el coste actual del gas sobrepasará las estimaciones.

Cogeneración

Relacionado con el precio del gas está el problema de la cogeneración en fábricas azulejeras, cuya actividad se ha reducido de forma drástica por el precio del gas y unas retribuciones que están muy por debajo de estos precios. Esto ha supuesto que el principal fabricante europeo, el grupo Pamesa, haya remitido al Gobierno una carta para pedir soluciones y protestar por la discriminación que sufre este sector respecto a otros medios de generación eléctrica más contaminantes, como las centrales de ciclo combinado o la quema de carbón.

La patronal cerámica señala que indica que en estas industrias hay 28 instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, «que permitieron en el 2021 producir 1.345 gigavatios hora», lo que supone un incremento del 17% respecto al año 2020. Ascer forma parte de la Asociación Española de Cogeneración, Acogen, que en las últimas semanas ha expuesto la necesidad de que el Gobierno tome medidas ante el parón de las plantas y la necesidad de actualizar el marco de retribuciones.