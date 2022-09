El mundo del 'bou' de Castellón responde a Aitana Mas: "Que no politice los festejos"

Aitana Mas, dirigente de Compromís y portavoz del Consell, cuestionó la continuidad de los festejos taurinos, al hilo de las siete muertes sufridas en lo que va de año en la Comunitat. La respuesta de los aficionados de la provincia de Castellón a través de Mediterráneo no se ha hecho esperar. Lamentan el uso del bou como arma política, señalan el doble rasero con los fallecimientos que conllevan otras actividades permitidas, defienden el trabajo realizado en pos de la seguridad e instan a Mas a conocer el arraigo de estos festejos en Castellón, también en municipios gobernados por alcaldes de su mismo partido.

Sergi Esteve - Presidente de la Asociación de Peñas Taurinas de Almassora

"Los taurinos siempre estamos en el punto de mira, porque hay quien quiere acabar con nuestra tradición. Existen otras actividades en las que muere el doble de gente, de menos riesgo, y se mira a otro lado. Hay más muertos en el ciclismo o en el mar, incluso suicidios pero se habla de los toros. Son intereses que tienen los que mandan ahora".

"Más seguridad de la que hay ahora es difícil. Sería blindar un pueblo al completo. Hay aspectos difíciles de controlar. A veces lo que falla es el sentido común de la gente, más que de los organizadores. Las muertes que ha habido, la mayoría, son por imprudencias e irresponsabilidades de la propia persona".

José Carlos Torralba - Presidente de la Federación Taurina de Burriana

"Cuando vi las declaraciones, pensé que igual se debían a que desconoce el arraigo que tienen los festejos en la provincia de Castellón. Debería hablar con los alcaldes de su partido de pueblos taurinos e informarse".

"Cada actividad tiene su riesgo, y no solo en los 'bous'. El debate está en los toros y no en el deporte extremo por una cuestión política. El debate 'playa sí, playa no' no tiene valor político y por eso no se produce, aunque haya más ahogados en el mar cada verano que fallecidos en los festejos taurinos. Lo que buscan es enfrentar a la gente para sacar un rédito político".

"Nuestro decreto ya es de los más seguros. Las imprudencias de las personas son incontrolables. Nosotros en Burriana incluso ponemos más medios y más seguridad de la que legalmente se exige. Los primeros interesados en que no haya accidentes somos los propios aficionados".

Alejandro Cano - Presidente de la Asociación de Defensa de las Tradiciones de Bous al Carrer de la Comunitat

"Pese a los continuos ataques y prohibiciones, los 'bous al carrer' siguen demostrando que tienen mucha fuerza. Los datos facilitados por la Conselleria de Justicia sobre 2022 así lo demuestran. En el 2022 va a haber más festejos que en el 2019, con menos heridos y más afluencia de público. Este es un debate estéril, porque la Comunitat Valenciana ha asumido que el 'bou al carrer' forma parte de su cultura y sus tradiciones".

"Politizar e intentar enfrentar a la sociedad por un interés electoralista es algo con lo que no podemos estar de acuerdo. Incluso dentro del mismo Compromís hay compañeros que no comparten lo que ha dicho Aitana Mas. Ese debate no está en la calle y la mejor manifestación pública de que no es así es que, cada vez que se organiza un festejo, las calles se llenan de gente".

Vicent García Guerrita - Director de lidia de Onda

"Es momento de arroparnos más que nunca e intentar poner la máxima seguridad para que no usen los accidentes como una excusa para sus intereses políticos. No creo que vayan a llegar a ningún sitio porque la afición al toro de calle es muy grande en Castellón".

"También muere gente en el mar o las carreteras, ¿qué hacemos? ¿cerrar las carreteras? A nadie se le obliga a participar en un festejo taurino. Todo el que participa lo hace bajo su responsabilidad. En Onda tenemos un gran dispositivo de seguridad".

"La seguridad debe ser primordial por el bien del festejo taurino. Que no hayan menores dentro del recinto, que no haya personas no aptas para estar..."

Miguel Ángel Navarrete - Presidente de la Federació de Festes de Bous al Carrer de la Vall

"Son unas declaraciones muy desacertadas y claramente electoralistas. Pienso que la cuestión no es debatir si prohibor o no los 'bous al carrer', sino debatir qué se puede hacer para mejorar la seguridad en los festejos taurinos, a pesar de que la normativa actual ya es muy exigente en este aspecto".

"Este año se han muerto 40 bañistas en la Comunitat Valenciana y no se ha hablado de prohibir que vaya la gente a bañarse al mar, sino de aumentar la vigilancia y concienciar a la gente del peligro que hay"

"Están gastando los muertos en los 'bous al carrer' para sacar su discurso abolicionista de la tauromaquia"

José Pascual Adsuara - Comissió de Bous de Vila-real

"Se tiene que dejar de politizar el festejo taurino. Los números reflejan que está muy arraigado en la provincia y en la Comunitat. El debate no es quitar o no quitar los toros. Eso no es realista. Ni siquiera en el partido de Aitana Mas todos los alcaldes de la provincia están de acuerdo con ella".

"Se debería concienciar a la población que participa para que la fiesta vaya a mejor. La sociedad cambia en todos los aspectos: antes en la carretera la gente iba sin cinturón, sin casco... Ahora ya no. Habría que hacer campañas para educar a la gente que va a los festejos, y que entienda que si no sabe de bous, o que si no está en condiciones de estar delante de un toro -por estar bebido o cualquier otro tema-que sea consciente del riesgo al que se expone".