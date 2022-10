Castellón compensará con fiestas y bono viaje el ‘no puente’ del Pilar

Las expectativas del sector turístico de Castellón de sacar rentabilidad este año a la festividad nacional del Pilar, a poco más de una semana vista, son escasas. Y es que el tradicional puente se ha convertido en este 2022 en un no puente. Las fechas no acompañan: los festivos son el 9, domingo, día de la Comunitat; y el Pilar, 12, es un miércoles. «No se ha podido aprovechar como sí se ha hecho otros años estas fechas de octubre para ganar ocupación turística. No hay puente. Es verdad que hay quien se lo está cogiendo pero sobre todo son jubilados que tienen esa posibilidad, pero de cliente convencional no tenemos de momento», valoró el vicepresidente de la patronal hotelera Altur-Hosbec en Castellón, Javier Gallego. «Si el fin de semana se alarga y se establece buen tiempo quizás hay más personas que se animen a cogerse días libres y venir... Pero es difícil».

La meta, ahora mismo, añadió Gallego, «es trabajar y llenar cada fin de semana en este otoño-invierno. El próximo puente interesante desde el punto de vista turístico va a ser el de diciembre, de la Constitución (con los festivos en martes, el 6; y jueves, el 8). Puede ir bien dependiendo de si ya han abierto o no las pistas de esquí, pues se llevarían clientes». Demanda desacelerada En la línea, el vicepresidente ejecutivo de Ashotur, Luis Martí, manifestó: «Los empresarios han detectado ya una desaceleración de la demanda. Septiembre aún ha sido bueno, pero va languideciendo. Y el puente, de momento, está un poco parado. Veremos con las reservas de última hora». «No esperamos que haya puente con el 12 de octubre. Realmente será un festivo entre medias. No hay previsión de que la gente se coja días y haga puente. Por ello, varios hoteleros hemos intentado dinamizar un poco la demanda de octubre y noviembre organizando fines de semana temáticos: Oktober Fest por ejemplo el del 7 y el del 14; y Halloween, del 21 y el siguiente», explicó Francisco Javier Ribera, al frente de los empresarios turísticos de Peñíscola en la asociación Agretur. Ofrecer un extra gratis La estrategia del sector turístico para el mes de octubre es justamente «ofrecer un producto sin cargo extra para los clientes para atraer la demanda. Octubre va a ser un mes complicado por el incremento de precios y la subida que está siendo difícil para todos. Entre semana solo funcionan operativas y grupos de gente mayor -los de Diputación han arrancado en costa este 2 de octubre, y funcionan de domingo a viernes-». «Nos está costando más llenar fines de semana; tras un buen verano y un septiembre digno. En octubre ya se nota que viene la demanda de jubilados que tienen tiempo y recursos. Los bonoviajes también están permitiendo reservas», indicó Ribera. ¿Y las casas rurales? El presidente de ATR-Ashtour Castellón, Joaquín Deusdad, indicó que la ocupación del 7 al 9 de octubre va mejor que la del siguiente, pero «el Pilar va a pasar desapercibido este año. Ni las fechas ni la falta aún de setas nos ayuda. «Pero lo que sí está funcionando muy bien es el bonoviaje, estamos desbordados con reservas los fines de semana ya desde finales de septiembre y tenemos hasta el 23 de septiembre. En algunos municipios hay ocupaciones del 60% entre semana. Muchos grupos de parejas de amigos reservan. Nos congratulamos que se haya anunciado para 2023», concluyó. Hoteles de Peñíscola han recibido este pasado fin de semana, en concreto, el domingo, a los primeros clientes del programa de viajes subvencionados por la Diputación, Castellón Sénior. Esta iniciativa permite desestacionalizar con ocupación entre semana que viene a completar al perfil del turista tradicional que visita la provincia por motivos de ocio de viernes a domingo. Mientras algunos de los beneficiarios de Castelló Sénior llegaron a última hora de la tarde de ayer en autobús, otros optaron por desplazarse en coche particular desde sus localidades de origen, dado que se emplazan en la misma provincia de Castellón, a corta distancia.