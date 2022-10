Salut mental. Un dret i no un privilegi. Este es el eslogan que podía leerse este jueves en la pancarta que han sostenido estudiantes que han secundado en Castelló la manifestación convocada por el Sindicat d'Estudiants. Una jornada en la que también ha sido convocada huelga en los institutos de la provincia de Castellón y de todo el estado.

Los eslóganes

Los alumnos han coreado además mensajes como Pública sí, privada no recorriendo las calles más céntricas. Además llevaban otras pancartas como no hay salud general sin salud mental; la salud mental es un derecho no un privilegio, +educar en salud mental y menos en el miedo o Las frases de Mr Wonderful no nos ayudan. Aunque la mayoría de manifestantes eran jóvenes también han querido sumarse algunos adultos.

Huelga

La manifestación había sido convocada a las 12.00 horas en la plaza de la Independencia, como apoyo a una jornada de huelga, de la que la Conselleria de Educación ha informado que no va a dar datos al no disponer de ninguna herramienta para poder conocer el seguimiento de la huelga porque las decisiones colectivas de inasistencia a clase no se registran como tal, simplemente se anotan como falta justificada (si el alumno es mayor de edad y ha comunicado que hace ‘huelga’ y si es menor edad -de 3º de ESO en adelante- ha entregado la correspondiente autorización de los padres/madres/tutores), y si no como falta injustificada.

Las razones del paro

El Sindicato de Estudiantes ha convocado esta protesta ante la "epidemia de enfermedades mentales sin precedentes" que se está viviendo. Considera que los trastornos de ansiedad y de conducta alimentaria, las depresiones, una tasa de suicidios insoportable (una media de 11 diarios!), el elevadísimo consumo de psicofármacos… suponen una agresión inaceptable contra la juventud.

Los jóvenes reclaman un plan de choque urgente para atajar esta "lacra social". Bajo su prisma, el paro, la precariedad, los precios de la vivienda, una educación pública bajo ataque y que alimenta el fracaso escolar… tienen un efecto gravísimo sobre la salud mental de los jóvenes y la de sus familias.

Sanidad desbordada

A todo esto hay que sumar una sanidad pública desbordada y sometida a recortes. "Recibir atención psicológica en los hospitales públicos se ha convertido en una carrera de obstáculos, con listas de espera eternas y centros sin suficientes profesionales en salud mental. Ante este colapso, nos quieren obligar a desembolsar miles de euros en consultas privadas, porque grandes empresas se enriquezcan a expensas de nuestro sufrimiento", aseguran en un comunicado.