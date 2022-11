Las autoescuelas de Castellón temen un nuevo colapso al cesar 3 examinadores interinos

Las autoescuelas temen que la lista de espera para examinarse del práctico del carnet de conducir volverá a incrementarse, después del cese, este viernes, de tres de los examinadores de tráfico que operaban en Castellón.

3.500 pendientes

Según explica Fernando Alonso, presidente de la asociación provincial, "hasta el jueves había 3.500 aspirantes pendientes del examen de circulación. La lista de espera se ha reducido ya que en verano pasaba de los 4.000 (unos 4.200)". Sin embargo, a su juicio, para seguir bajando debería mantenerse la cifra de examinadores, pero no va a ser posible, porque ayer se iban tres. Según informan de la Jefatura Provincial de Tráfico, estas personas han finalizado el plazo de prestación de servicios dado su carácter de interinos.

Tres se van, uno se incorpora

No obstante, la semana pasada se incorporó otra profesional, que seguirá prestando sus servicios, con lo que el balance es de -2. De este modo, la plantilla se queda en un coordinador y ocho examinadores, cuando inicialmente había en activo un coordinador y 10 examinadores.

Pedirán refuerzos si la cola aumenta

«Si las cifras de aspirantes empiezan a subir pediremos a Jefatura que pida itinerantes (que ruedan por diferentes provincias y acuden de refuerzo cuando se solicitan). Otra opción es pedir personal interino, a los que se les hace contrato de seis meses. Pero ya es más complicado, las partidas son a nivel nacional y salen cuando salen», manifiesta Alonso.

Malestar con el sistema de cupos

Las autoescuelas no tienen libertad para presentar a los alumnos que quieran al práctico. «La Jefatura nos dice cuántas personas podemos apuntar en función de la capacidad que ellos tienen para examinar; ahora como se les van por balance dos examinadores podremos apuntar a menos gente», señala. Ello redundará en aumento de la lista de espera.

Déficit de profesionales

Alonso también aludió al déficit que tienen de profesores de autoescuela. Precisamente, este año Castelló ha incorporado la FP en movilidad segura y sostenible en el IES Politècnic, para hacer más atractivo el acceso a esta profesión, por lo que se espera que haya dos vías de acceso, la de hacer exámenes en Jefatura y la FP.

La opinión de los aspirantes

Los aspirantes consultados por Mediterráneo señalaban que el plazo para presentarse al práctico es de uno a dos meses, pero en agosto Tráfico cerró por vacaciones. Una joven de Vila-real se quejaba del sistema de asignación, ya que cada autoescuela solo puede presentar a gente dos veces al mes, cuatro o cinco personas. Otra apuntaba que había quejas de que tardaban mucho en examinar. «Es cuestión de dinero y paciencia», resumía. Otro joven de Onda, que se sacó el teórico en febrero y el viernes afrontaba el práctico señalaba que estuvo todo el verano sin hacer prácticas porque le dijeron que había mucha lista de espera. No obstante, otros señalaban que no habían apreciado demasiado exceso de tiempo.

Las frases

ANDREA CRISTUDER

«Aprobé el teórico en febrero. Por problemas de salud me examino ahora del práctico por primera vez»

ROCÍO GARCÍA

"Me saqué el teórico antes de vacaciones pero me pilló agosto. Por trabajo me urge sacármelo pronto, ya que necesito el carnet para ir a València»

LUCÍA ARRIBAS

"Aprobé a finales de junio pero no pude empezar prácticas porque la DGT hace vacaciones en agosto»

MARTA MORILLO

"Me saqué el teórico a la primera en mayo; hice un montón de prácticas, por lo que he tardado en presentarme»

RUBÉN ALBIOL

"Me cambié de autoescuela porque me daban 3 meses de espera y llamé a otra y me lo dio al momento

JORGE SEGARRA

"Me saqué teórico en abril. Me saqué el de moto, que estuve 3 meses esperando; sin embargo, al práctico de coche no tuve casi cola»