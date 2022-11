El Provincial deriva a València a pacientes castellonenses de radioterapia

El Hospital Provincial de Castelló, el de referencia en la provincia en tratamientos oncológicos, está derivando a pacientes a un centro privado de València para recibir radioterapia. Así, lo han reconocido desde el consorcio después de que el PP denunciara la situación que se está produciendo.

Según la diputada provincial del PP Nieves Martínez, «los equipos terapéuticos que prestan esta asistencia en el Hospital Provincial están fuera de funcionamiento por falta de médicos que asistan al paciente». «La situación es crítica no solo porque estamos asistiendo a una muestra más de un desmantelamiento indebido de nuestro sistema público de salud sino también porque a los pacientes que están recibiendo estos tratamientos, que no son menores, se les obliga a realizar viajes de 120 kilómetros, 60 por ruta, para poder someterse a la terapia que se les ha pautado».

El hospital asegura que ha habido un incremento de pacientes puntual

Desde el Provincial explicaron que por motivos coyunturales ha existido un incremento de pacientes que requieren tratamiento oncológico. «Con el fin de que sean atendidos de la manera más rápida y diligente se les ha ofrecido a un pequeño número de enfermos que requieren tratamientos cortos y no presentan problemas de movilidad ser tratados en València», han indicado.

«Los criterios de selección de los pacientes, que ha sido necesario derivar, se ha realizado de acuerdo con la patología subyacente, urgencia o imposibilidad de demora del tratamiento, valorados por el jefe de servicio de Oncología radioterápica», han aclarado desde el centro hospitalario.

Traslados

Así, los afectados pueden trasladarse en su vehículo particular, y Sanitat les abona la gasolina, o bien hacer uso de una ambulancia. «Soluciones que no dejan de ser castigos, porque se les somete a un esfuerzo innecesario, y que son parches porque lo que los vecinos de esta provincia quieren es que se les asista en Castellón, no fuera de ella», ha remarcado la diputada del Partido Popular.

«Estamos convencidos de que hay otra forma de gestionar para garantizar la cobertura de plazas y la excelencia en el tratamiento de los pacientes. Para asegurar que todos los recursos que durante años hemos habilitado para blindar la vida de las familias de Castellón están operativos y no suspendidos», ha afirmado Martínez, quien ha reclamado una inmediata solución para evitar estas derivaciones a València cuando aquí en la provincia se deben llevar a cabo estos tratamientos.