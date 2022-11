La compañía Cerámicas Belcaire anunció el 11 de noviembre la intención de emprender un proceso de extinción de empleos en la empresa azulejera, con la justificación del mal momento que pasa la industria y la necesidad de apostar por aquellas líneas de negocio que registran un mejor comportamiento, como los grandes formatos y espesor reducido.

El comité de empresa de la industria ha mostrado ahora su parecer, en el que no comparten la posición empresarial con el ERE. Según señalan los representantes de los trabajadores, formados por gente de los sindicatos CCOO y UGT, "desde principios de este año 2022, se lleva sufriendo un ERTE, con suspensiones de contratos, donde los principalmente afectados son los grupos 5 y 4 de producción. Con lo que ello supone para los trabajadores y trabajadoras afectadas, perdida de rentas salariales y consumo de las prestaciones por desempleo, etc".

Compromisos

La principal queja del comité viene al asegurar que el propietario de las instalaciones, el Grupo Lamosa, "todavía no ha demostrado a los trabajadores si su apuesta será por la fabricación de azulejos o por el desmantelamiento de la misma, ya que no se están visualizando inversiones en la planta productiva. La empresa presenta una solicitud de expediente de extinción de contratos (ERE), cuando muchos trabajadores y trabajadoras, llevan ya mucho esfuerzo acumulado para, en gran medida, proteger el empleo y no para recibir una solicitud para extinguir contratos que ponga en peligro los puestos de trabajo".

Por lo expuesto, este colectivo "muestra su decepción y total disconformidad con la actuación e insta a la empresa sentarse a dialogar esta postura para buscar mejores soluciones para ambas partes".