El Síndic interviene ante la derivación de pacientes de radioterapia de Castellón a Valencia

Las derivaciones de pacientes oncológicos que deben recibir tratamiento de radioterapia en el Hospital Provincial de Castelló a un centro privado situado en Burjassot no cesa y se alarga ya meses. Una situación que no es puntual, según se desprende de varias quejas recibidas por el Síndic de Greuges de pacientes de la provincia, que han sido remitidas a este hospital de la provincia de Valencia.

«Se siguen derivando casos no demorables para que reciban una atención más temprana y mientras continúan las gestiones para ampliar la plantilla a la mayor brevedad posible», explicaron desde el consorcio provincial.

Y es que esta situación se está dando por dos motivos, según detalla la dirección del Provincial al Síndic, en su respuesta a las quejas en las que ha mediado el Defensor del Pueblo valenciano. Por una parte, «por motivos coyunturales ha existido un incremento de pacientes remitidos a tratamiento, lo que ha generado lista de espera».

Por otra, explican que se ha solicitado la transformación de dos plazas vacantes de jefe funcionario a estatutario, ya que no se pueden cubrir por especialistas en Oncología radioterápica que permitiría el aumento de la plantilla de ocho a diez facultativos. Además, se ha pedido dos plazas de técnico de radioterapia.

Queja de una paciente afectada

«En la primera visita que hice a mi radióloga, ésta me derivó al Hospital IMED Valencia, en Burjassot, a 76 kilómetros de Castelló. Son 15 sesiones continuas de 15 minutos aproximadamente cada una. A sesión por día. El motivo de este traslado según la doctora es por saturación, pues con el personal sanitario que hay actualmente no nos pueden atender a todos los pacientes. Me decidí a hacer una reclamación a este hospital y a raíz de ella mi radióloga me volvió a llamar para decirme que si yo quería, me podían aplicar las sesiones en Castelló, pero que según la coordinadora del centro, tardaría en empezar».

Finalmente, tanto esta paciente como otra que pidieron amparo al Síndic, fueron atendidas en el Provincial en tiempo y forma, tras la mediación de la entidad.

Desde el Provincial insisten en que los criterios de selección de los pacientes que ha sido necesario derivar, se ha realizado de acuerdo con la patología subyacente, urgencia e imposibilidad de demora del tratamiento.