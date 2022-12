Com reciclar millor a Castelló

La regidoria de Residus i Reciclatge renova la web per ensenyar d’una manera més interactiva i visual al veí més jove com gestionar els residus. D’aquesta forma, la capital de la Plana es converteix en una ciutat pionera en la conscienciació de la gestió de residus amb la renovació de la web municipal que mostra què fer amb el fem en totes les seues tipologies, optimitzant el reciclatge a la ciutat, en el marc de la Setmana Europea de la Reducció de Residus.

Programa d’innovació

Dins d’un nou programa d’innovació tecnològica adaptada a la selectivitat de la recollida i a conscienciar sobre hàbits saludables davant l’emergència climàtica, l’Ajuntament ha col.laborat amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en aquesta nova finestra, més interactiva, amb l’objectiu de contribuïr a que la ciutadania conega d’una manera més amena la informació interessant i útil sobre la gestió dels residus. Aquesta iniciativa està encarada a la gent més jove, usuària nativa dels mitjans digitals, però també a tot tipus de visitant.

El regidor de Residus i Reciclatge, Ignasi Garcia, ha assenyalat que l’Ajuntament «està totalment implicat en maximitzar la reducció de residus. Per aixó hem sigut pioners en l’educació ambiental i també en explicar a partir del nostre Portal de Transparència els residus que genera la ciutat, a més d’extendre accions continuades, com les dedicades a l’hostaleria, empreses, associacions de veïns, i a col.lectius i altres iniciatives, com sextuplicar la presència dels ecoparcs mòbils o l’increment dels contenidors de selectiva, triplicant la recollida».

«A la renovada web, no només expliquem les dades de recollida sel.lectiva de la ciutat sino també cóm contactar amb els educadors ambientals, expliquem els horaris dels ecoparcs i on estan ubicats i es resolen dubtes del dia a dia, donant respostes a les típiques consultes de quin tipus de fem va a cada contenidor, amb informació molt més visual, interactiva i intuitiva, que ens permet resoldre ràpidament eixes xicotetes accions que si les apliquem al nostre dia a dia cuidem el nostre planeta i reduim la quantitat de fem que acaba en la natura», ha assenyalat.

Aixina que, dins de la pàgina web municipal, www.castello.es, si l’usuari accedeix a l’apartat de Medi Ambient pot descobrir quin contenidor és el més adequat a més a més de conèixer on trovar els ecoparcs mòbils i el l’horari.