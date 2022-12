Un parado de Castellón: «Llevo dos años y medio sin trabajo pero no me entrevistan»

Es uno de los 12.000 parados de larga duración de Castellón que no encuentran un trabajo estable tras haber transcurrido más de un año de la pérdida de su anterior medio de vida. En el caso de este castellonense, de 54 años, y que prefiere mantenerse en el anonimato, son casi tres años con el agobio y el hachazo sobre el ánimo .

«Llevo dos años y medio en paro. Sí que estoy buscando empleo pero en todo este tiempo no me han llamado para realizar ninguna entrevista», asegura este ciudadano desempleado, que justamente vive esta situación en medio de una coyuntura que no ayuda en nada. Primero se topó con la pandemia y luego con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

"Aunque ya no tengo a mis hijos en casa, hay que seguir pagando gastos"

Encontrar empleo es harto difícil. La actual coyuntura supone otro hándicap, con la subida de gastos que afronta cualquier hogar de Castellón a consecuencia de la inflación, y con un año a las espaldas de más euros destinados a luz, vivienda, gasolina y ahora incluso a los alimentos más necesarios para el día a día. «Aunque ya no tengo a mis hijos en casa, hay que seguir pagando gastos del día a día y las facturas», asevera.

«Tengo 54 años. La edad sí que influye»

El valor de este castellonense es una cualificación profesional difícil de encontrar entre los más jóvenes que se van incorporando al mercado. «Tengo más de 30 años de experiencia. He trabajado 32 años en el sector del automóvil (departamento de Recambios)», relata sobre su trayectoria. Considera que el hecho de que no logre que le citen desde ninguna empresa para al menos aspirar a un puesto puede ser por su edad, que considera que «sí que influye».

En estos años ha tenido que optar en alguna ocasión por empleos temporales, como en el sector de la hostelería, sin tener experiencia, como fregadero. Pero ahora, con su edad y currículum, no consigue el trabajo fijo que le gustaría para estos próximos años que le quedan antes de poder, algún día, jubilarse.

"Entré como voluntario a raíz de quedarme en paro y me va fenomenal para mi día a día"

«Mis planes de momento se centran en seguir buscando empleo y ayudar en el Banco de Alimentos. Entré como voluntario a raíz de encontrarme sin trabajo. Es una labor que además me gusta y me va fenomenal para mi día a día», indica de su colaboración con la delegación provincial, en la Gran Recogida o en las ferias solidarias que se desarrollan esta Navidad.

La formación es otro as en la manga en el que ha depositado sus esperanzas de un futuro mejor: «Estoy mirando sectores distintos al mío. Estoy esperando hacer un curso de control de plagas por medio de Labora y estoy en contacto con Castelló Crea».