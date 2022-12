Los valores y los conocimientos que ha ido adquiriendo sobre el campo han hecho que la caza se convierta para él en un estilo de vida por el amor a la naturaleza y el respeto a los animales. «Cada vez que tengo un hueco me voy al campo con mis perros, es una vía de escape muy buena, como para otros es el fútbol», afirma.

Aunque lleva casi dos décadas dentro de la competición cinegética, nunca se había acercado a un título nacional. «Tras clasificarme en el Autonómico y luego en la semifinal, mi cabeza pensaba que había verdaderas posibilidades. Uno siempre quiere ganar, pero siempre tienes dudas».

El 4 diciembre, día en que se celebró el campeonato, le acompañó toda su familia, un ambiente que le hizo creer en él para hacerse con el título de campeón de España. «Mientras estaba participando tenía sensaciones muy positivas, fue muy emocionante entrar en el punto de control y verlos a todos allí juntos, pensando en que además tenía posibilidades de ganar y que me pudieran ver».

En esta trayectoria, para llegar hasta lo más alto, le ha acompañado desde el campeonato provincial su podenca Pía, una perra de casi tres años con la que ha creado un vínculo muy especial. «Es como mi hija, me la regalaron con cinco meses y la he criado yo. Es una podenca que se adapta mucho a mí y es perfecta para las perdices salvajes».

Además, también ha llevado un amuleto que siempre ha ido con él en todas las competiciones. Se trata de una gorra que le regaló su padre cuando era pequeño. «Siempre me la pongo para los campeonatos y esta vez me ha traído mucha suerte. Ahora ya ha cumplido su deber, la dejaré en casa junto a la copa, pues forma parte de mí»

Con este título, Martín ha hecho historia convirtiéndose en el primer castellonense en proclamarse campeón de España de Caza Menor con Perro. Un logro que dedica a su padre por haberle transmitido esta afición y a sus tres hijas.

Aunque para este cazador nacido en la Vall d’Uixó es un sueño hecho realidad, quiere seguir trabajando para poder revalidar su puesto como campeón el año que viene. «Seguiré disfrutando de la caza como lo hacía hasta ahora, teniendo siempre en la cabeza ese gran día. Sin duda, una hazaña que quedará para el recuerdo».

Javier Solsona, subcampeón del Nacional de becadas

El pasado domingo se celebró en la Reserva Regional de Caza Sierra de la Culebra (Zamora) el XXXI Campeonato Nacional de Becadas, en el que el castellonense Javier Solsona se proclamó subcampeón, entre 47 becaderos procedentes de toda España.

La prueba se inició a las 9.00 horas con niebla suave, cielo nublado y una temperatura de cinco grados, un tiempo idóneo para esta modalidad de caza. La zona dónde se desarrolló la competición era una extensión amplia que ofrecía una gran variedad de vegetación. «Nada más salir tenía localizado tres robledales. Tras caminar unos kilómetros y ubicarme en la zona que quería empezar, la perra me sacó la primera becada y la abatí», explica con emoción Solsona. Siendo esta la única pieza que pudo conseguir, pues vio otra becada pero no tuvo opciones. «Me llamó la atención que se escucharan muy pocos disparos, cuando me di cuenta la hora que era y que no veía ningún rastro ni la perra me marcaba, decidí irme hacia control, y esa decisión hizo que quedase subcampeón», apunta.

De esta forma, la clasificación final se decidió por orden de entrada entre los siete participantes que obtuvieron una pieza, entrando Javier Solsona al punto de control a las 13.50 horas, por detrás del campeón nacional, el vasco Rubén San Vicente, quien entró en meta a las 12.40 horas. Por su parte, los resultados de los otros representantes de Castellón en el Nacional fueron un quinto puesto para Isidro Juan, mientras que Carlos Martín no consiguió sumar ningún punto. En la categoría femenina, en la que participó Esther Julià, no hubo vencedora, ya que ninguna participante pudo puntuar en la prueba.

Solsona, que participó por tercera vez en un campeonato nacional de becadas y en todos ellos ha conseguido subir al podio, es un gran apasionado por la caza y en especial por la becada, una modalidad a la que dedica mucho tiempo entrenando a su perro y de la que más disfruta. Cabe recordar que el año pasado obtuvo el tercer puesto, al igual que lo hizo en el 2017. «Estoy que no me lo creo, pensar que he llegado a tres finales y que he subido en todas ellas al podio, es algo impensable. Conseguir un triunfo así siempre es un sueño», explica el becadero, quien entró en punto de control pensando que con una becada no conseguiría nada y se llevó la sorpresa de obtener el título de subcampeón.

La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana felicita con orgullo a Javier Solsona por su extraordinario resultado en la competición nacional.