Se acerca la Navidad, una época de regalos y celebraciones, pero también puede ser una época de estrés cuando tratamos de encontrar el detalle perfecto y que a la otra persona le guste. Por ello, mucha gente opta por la solución más sencilla: regalar dinero y que cada uno se compre lo que quiera. Pero lo cierto es que eso puede traer problemas al destinatario de tan "original" regalo.

Hacienda ha avisado de que todo dinero que regalemos debe ser declarado. De hecho, según explica la propia Agencia Tributaria, no existe una cantidad mínima que no deba ser declarada, así que cualquier cantidad de dinero debe comunicarse. Y, si no lo hacemos, el regalo puede acabar en disgusto y sanción económica.

Debe pagar impuestos

La donación de dinero está considerada por la Agencia Tributara como un acto de liberalidad en el que una persona ofrece gratuitamente una cosa en favor de otra persona que la acepta. Es incluye los regalos de Navidad, la propina que te da tu abuela a escondidas y el aguinaldo de 50 euros de tu tía, por lo que cualquier cantidad de dinero regalada en estas fechas también debe ser declarada como donación. Pues, ante los ojos de la ley esto se considera un traspaso de dinero por el que se debe pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Si realizas una donación durante estas navidades, es importante que presentes la liquidación del impuesto a Hacienda en un plazo de 30 días hábiles o, de lo contrario, la Agencia Tributaria podría imponer algún tipo de sanción económica.

Práctica muy común

Pese a esto, dar dinero como regalo suele ser una práctica muy común y la cantidad a declarar tiende a ser mínima y, por tanto, muy difícil de fiscalizar, por lo que Hacienda no suele actuar en estos casos. Pero de todas formas es importante saber que se considera una donación y que debemos tenerla en cuenta en caso de movimientos sospechosos.

Por lo tanto, si vas a dar o recibir dinero como regalo esta Navidad, asegúrate de declararlo a Hacienda para evitar posibles problemas y sanciones económicas. Aunque la cantidad pueda ser pequeña, es importante cumplir con las leyes y evitar posibles problemas en el futuro.