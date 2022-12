Susto en los ensayos de las 12 campanadas de Castelló. A cuatro días de Nochevieja, el reloj de la Puerta del Sol no da los toques. "La centralita no funciona. He pedido una urgente a Gipúzcoa, pero es un modelo de hace años y van a ver si me pueden localizar una y me la pueden prestar. Repararla es complicado", explicó el relojero Juan Manuel Queral, responsable del mantenimiento y perteneciente a la saga familiar que custodia desde hace más de medio siglo esta singular maquinaria que hace posible cumplir la tradición año tras año.

