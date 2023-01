‘Influencers’ y divulgadores de Castellón conquistan las redes con sus 'tips'

Son de Castellón, expertos en su profesión, en la medicina, la enfermería, la farmacia, la psicología, la cocina, la organización de casas, la economía, la agricultura...Y cada vez tienen más seguidores en las redes, colaboran en medios nacionales y publican libros. La provincia cuenta con un variopinto espectro de líderes de opinión en las redes sociales, que ofrecen su sapiencia, sus consejos o tips, en el argot internauta, para mejorar el día a día de su público repartido por medio mundo. Sus perfiles en instagram son los más reconocidos, pero también en facebook o youtube cuelgan tutoriales o vídeos, en directo o diferido, para comunicar sus conocimientos y compartirlos. Nunca antes el conocimiento especializado estuvo tan al alcance y de manera tan didáctica como ahora; y, de paso, con un márketing asociado a sus marcas o negocios emprendedores, en muchos de los casos.

Recetas que enganchan

Uno de los pioneros y en el top de fans es el chef de Vila-real Roberto Bosquet, con casi un millón de suscritos en instagram, pendientes de su post diario para poner en práctica sus recetas saludables, con el sello del dulce más natural, desde una calabaza a un dátil en sustitución del azúcar. En 2018 fue nombrado el mejor foodie de España y, durante la sexta temporada de Masterchef (TVE), fue consejero oficial del programa.

Antes bombero y notable atleta, el chef Bosquet atesora ahora una mochila de libros publicados (El placer de comer sin remordimientos o Fast food saludable) y es el ideólogo de las recetas de una cadena de restaurantes de comida rápida y saludable, Naked&Sated (con locales en València, Madrid, Málaga...).

Y todo queda en casa. Pues otra reconocida profesional que triunfa en las redes, y también de Vila-real, es la médico-pediatra Laura Álvarez --ambos son pareja y progenitores de dos pequeños--. Conocida en internet como la pediatra Laura, es especialista en nutrición pediátrica, lactancia materna y crianza positiva. «Durante la pandemia del covid-19, y con el fin de facilitar información a las familias, decidió abrir un blog y cuenta en Instagram, donde disfruta haciendo divulgación sanitaria para empoderadas», explican desde la editorial que ha lanzado su obra Preparados, listos, ñam., que incluye además 41 recetas de Bosquet especiales para el público infantil.

En ocasiones, Laura colabora con otros influencers, como en el tip sobre el síndrome del niño hiperregalado --muy visto tras los Reyes--, en un vídeo explicativo de Laura junto a la bloguera de crianza positiva, la madrileña Isabel Cuesta, una @madremolona.

Con dilatada trayectoria como divulgadora científica destaca la periodista y publicista castellonense Rocío Vidal, quien puede presumir a sus 30 años de haber llegado a los 616.000 seguidores en su canal de youtube, bajo su marca La Gata de Schrödinger, presente también en instagram. Desde 2018 divulga la ciencia con un marcado toque de crítica social. Ha publicado ¡Que le den a la ciencia!: supersticiones, pseudociencias, bulos... desmontados con pensamiento crítico y ¡Eureka!: 50 descubrimientos científicos que cambiaron al mundo. Su fama sube como la espuma y es invitada a numerosos programas de televisión y a conferencias, como en la UJI. Pero hace uso de su canal también para acciones solidarias, como cuando en diciembre hizo un llamamiento «urgente» en Valencia y Castellón «para adoptar o acoger a gatos caseros abandonados en un descampado».

Útil para el día a día

La economía interesa ahora más que nunca con la inflación, la de gran escala y la doméstica. Por eso, cada uno, y siendo ambos de la comarca del Baix Maestrat, en sus respectivas vertientes, conquistan adeptos. Mapi Almela (Vinaròs) va a la carrera con 380.253 seguidores y más de 880.000 sucriptores a su club de newsletters y su comunidad del blog Ahorradoras. Consejos para gastar menos en la cuesta de enero, ventajas de las cuentas de ahorro infantil, los mejores móviles para el 2023.... Como ella misma explica, ayuda «a organizar tus finanzas: ahorrar mucho y comprar mejor». En sintonía, a finales del 2022 lanzó al mercado editorial El método ahorradoras: planificador anual.

La vía de la multiplataforma

Juan Ramón Rallo (Benicarló), quien fue alumno del IES Ramón Cid, se ha hecho un experto indispensable en las tertulias televisivas. Doctor en Economía y Licenciado en Derecho, es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en la IE University y en la IE Business School. Tiene su propio blog, donde cuelga sus amenos análisis de actualidad en vídeos de youtube; o sus alocuciones en podcasts (spotify, apple, google, ivoox, spreaker); o en más redes sociales: linkedin, facebook, twitter, tik-tok, telegram y twitch.

Como otros influencers castellonenses, ha escrito varias obras, entre otras : Una revolución liberal para España, Contra la renta básica, Contra la Teoría Monetaria Moderna, Liberalismo: los diez principios básicos del orden político liberal y Una crítica a la teoría monetaria de Mises.

Los marcadores de tendencias para conseguir el orden en el hogar, tras el boom de Marie Kondo, continúan estando de moda, y Castellón tiene sus propios referentes: Julia Gijón y Vanessa Suárez, residentes en la capital de la Plana. Comenzaron hace unos años con su empresa Organizando. asesoría del Orden, ayudando a las familias a adecentar el armario, doblar la ropa de manera más eficaz, etc. Ahora, arrasan en instagram con sus vídeos de trucos de limpieza, consejos para la mudanza, o el antes y el después tras pasar su varita mágica. Superan los cien mil fans.

En el área sanitaria, es muy activo Isidro Manrique (@elenfermerodelpendiente), de Benicàssim, con amplia experiencia en la UCI y con un activo perfil en facebook, instagram o su blog, con el que, como él mismo dice: «Me dedico a divulgar gratuitamente técnicas, protocolos y manuales de enfermería en Unidades de Cuidados Intensivos de manera visual y práctica».

Comparte incluso vídeos tutoriales de técnicas de canalización arterial, del que pueden sacar partido colegas y estudiantes. Su otra afición, la poesía, le ha llevado a tener otro perfil, @enfermeversia. «Voy publicando (suturando) palabras en versos. Gracias a otra gran poeta ( Mónica Ventoso) publicamos el libro #Enredhadas con la ayuda de Lola Montalvo. Sus beneficios van para Acción Enfermera», explica.

Mundo ‘story’

Otro ejemplo es el de la farmacéutica Paz Arnau, especialista en dermofarmacia y al frente de la farmacia Ferragut en Castelló. Tiene su un blog, colabora con revistas nacionales y mantiene un perfil de instagram, donde 13.000 personas siguen su información contrastada. Ha lanzado un e-book, Los 20 ingredientes cosméticos clave en dermofarmacia, y sus stories con consejos de belleza (protección solar, acné, rojeces, cabello, etc.) nada tienen que envidiar a la conocida boticaria y también activista de internet Marián García.

La lista de expertos influencers es larga y diversa. Como el enfermero con humor, Pablo Sánchez (30.800); o la «panadera casera e influencer de la harina», Jany, con Pan sin filtros ( 8.757); el entrenador personal Juan Rallo (6.214); el coach Sergio Ayala (2.268, con miniserie en youtube): o el agricultor de Vila-real Víctor Viciedo (con su programa en Medi TV, su asociación y sus 1.080 youtubers suscritos).

Márketing de ‘influencers’

¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en esta esfera virtual? Pues el profesor de la UJI Luis Callarisa (miembro del grupo de investigación IMK Innovación en Marketing) recuerda cómo «el concepto de influencer nace en este siglo XXI, pero su figura no es otra que cualquier personaje que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido cierta relevancia en la sociedad. Desde la antigua Grecia hasta principios del siglo XX. Ahí surgen los primeros embajadores de marca para activar decisiones de compra: el Tío Sam para EE.UU, Santa Claus para Coca Cola o el vaquero de Marlboro». Pero --añade-- «los modernos surgen en 2004-2006 con las comunidades de Facebook y Twitter; llega el boom a partir del 2012-2013 con los nuevos canales: instagram, youtube y tik tok: y ahora ya hay influencers virtuales (no humanos: les siguen un 60%, y un tercio compra los productos que promocionan). Nacieron sociales y cada vez son más comerciales, pero no todas las empresas deben recurrir. La UJI, de hecho, formaba estos años en Márketing de Influencers, y para este 2023 ultima un nuevo curso semipresencial e intensivo: Phygital, la nueva tendencia para la venta con influencers, con profesores de prestigio de Brandmanic».

*Lee aquí el artículo íntegro de Luis Callarisa:

"Si bien el concepto de influencer nace en este siglo XXI, su figura no es otra que cualquier personaje que a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido una cierta relevancia en la sociedad. Desde la antigua Grecia, siempre ha habido personajes que han marcado tendencias y modas, y que han sido un claro referente para su sociedad en la que han vivido e incluso en épocas posteriores. Pero no es hasta principios del siglo XX cuando, como consecuencia de la publicidad, cuando surgen los primeros personajes o personalidades que se convierten en auténticos embajadores para las marcas con las que aparecen y que tienen capacidad para activar decisiones de compra. De esta forma, los primeros personajes relevantes que conocemos son el Tio Sam para EE.UU. o por ejemplo Santa Claus para Coca Cola o el vaquero de Marlboro.

Primera fase

Si nos acercamos a más a los tiempos actuales, los modernos influencers comienzan a aparecer a partir de 2004, 2006, con la aparición de redes sociales como Facebook y Twitter, donde aparecen usuarios que, bien por su capacidad comunicativa o por dotes creativas, empezaron a crear comunidades numerosas en torno a un tema de interés común. Generalmente eran personajes con un factor de autenticidad que les hacía especialmente relevantes para su comunidad, y que de repente hizo ver a las empresas su potencial para llegar a sus públicos objetivo. No obstante, no fue hasta el verdadero boom de las redes sociales con la aparición de nuevos canales (A partir de 2112-2013) cuando realmente empiezan a tener relevancia en la sociedad actual. Instagram especialmente, pero también Youtube y más recientemente Tik Tok, tienen sus especiales influencers (Instagramers, Youtubers, Tiktokers…) que a su vez ayudan a potenciar dichos canales, que nacieron como sociales, pero que cada vez más, son más comerciales.

Un canal de comunicación potente

Los influencers se ha convertido en los últimos años en un canal de comunicación muy potente e interesante para muchas personas y también, como no, para muchas empresas. Pero hay que ir con cuidado. No todas las empresas pueden acudir a este mercado ni deben. Cuidar y potenciar la imagen de marca es fundamental para la supervivencia de las empresas, pero deben saber cómo hacerlo. Trabajar con influencers debe hacerse de manera integrada con otras herramientas de comunicación y dentro de una estrategia de marketing claramente planificada. No se puede manejar lo mismo la forma en cómo se quiere potenciar la imagen de marca a través de una campaña publicitaria en televisión o en la radio que a través de un personaje famoso reconvertido en influencer. En el primero de los casos hay generalmente una clara estrategia de contenido elaborada por una agencia de creatividad a partir de un briefing facilitado por la empresa y una estrategia de difusión en medios pagados en función del presupuesto disponible. Pero en el caso de los influencers, son ellos los que generan su propio contenido y deben tener una cierta libertad de acción para ello, ya que precisamente en su propia originalidad está fundamentada su éxito. No debes olvidar que la mayoría de influencers son personas generalmente jóvenes que no tienen una fuerte formación en el sector, pero que son extraordinariamente hábiles para generar contenido, manejar comunidades enormes y atraer público ya que tienen una gran influencia de recomendación masiva.

Consejos para conquistar

Es importante que el/la influencer sepa adaptarse a la cultura de la marca y representar y potenciar positivamente su identidad. Además, está demostrado que el influencer marketing es una de las estrategias que más engagement genera con los usuarios. Distintos estudios, sitúan por encima del 60% el nivel de confianza de las personas en los reviews u en las opiniones publicadas en redes sociales por otros usuarios. De la misma manera, alrededor del 60% de los usuarios confían en las opiniones de los influencers. Por encima del 90% se encuentran tanto de los consumidores que antes de comprar buscan referencias de conocidos en la redes sociales o del numero de empresas o marketers que consideran una estrategia efectiva el uso de influencers en sus campañas de marketing.

Desde el 'nanoinfluencer' a la 'celebrity'

Su boom actual, por lo tanto, hace que sea necesario en muchos casos su profesionalización. Muchos de ellos/as/es tienen ya representantes que les ayudan a gestionar su personalidad, a potenciar su presencia en los distintos medios en donde colaboran y su reconociendo de su propia marca personal. Como también hay cada vez más agencias especializadas como Brandmanic que ayuda a detectar nuevos influencers. De hecho, estos pueden clasificarse por su número de seguidores, desde los Nanoinfluencers (generalmente a partir de 2000 hasta 5000 seguidores) o Microinfluencers (a partir de 5000-10000 seguidores) hasta las celebrities que tienen millones de seguidores (a partir de 7 millones o 10 millones según medio y con un nivel de engagement de más de 1.6%). También los podemos encontrar clasificados por su temática (Moda, Maquillaje y belleza; Foodies; Gamers; Entretenimiento; Vloggers y vida personal; Viajes; Fitness, etc) o por su reconocimiento personal y profesional (desde simples consumidores, pasando por Explotadores, Expertos hasta acabar en Celebrities) o por su número de seguidores como acabamos de ver (Nanoinfluencers, Microinfluencers, Macroinfluencer, Celebrities, aunque puede ampliarse esta clasificación).

Han llegado para quedarse

En definitiva, los influencers, han llegado para quedarse, pero evidentemente, al igual que ocurre con sus audiencias o números de seguidores, den de saber evolucionar adecuadamente, cambiar con ellas e ir adaptándose a los nuevos tiempos que vivimos. Ello requiere una cada vez mayor profesionalidad, que en muchos casos requiere de importantes esfuerzos y horas de trabajo que se alejan mucho de la vida idílica que en muchas ocasiones nos regalan o comunican a través de sus canales.

Por último, entre las últimas tendencias, destaca el aterrizaje de los influencers virtuales. Si el Metaverso ha sido uno de los protagonistas de este recién acabado 2022, según estiman desde Samy Alliance en su informe Marketing Trends 2023, este año veremos poner en marcha estrategias de marketing de influencia, protagonizados por influencers virtuales, tal y como ya ocurre en Instagram, Youtube o TikTok.

Influencers virtuales y curso en Castellón

Al igual que ocurre con los influencers humanos, los influencers virtuales cuentan con su propia audiencia y elevadas tasas de interacción. Según datos de una encuesta sobre influencers virtuales realizada por Influencer Marketing Factory, un 58% de usuarios afirma seguir al menos a un influencer virtual y un 35% asegura haber comprado un producto promocionado por este.

Desde la Universitat Jaume I somos conocedores de esta realidad, y para ayudar a nuestro tejido empresarial y a la sociedad en general llevamos varios años ofreciendo cursos de formación continua especializados en este ámbito. Desde el curso de Social Marketing y Marketing de Influencers, como el nuevo curso Intensivo “Phygital, la nueva tendencia para la venta con influencers” para este 2023, todos ellos en formato corto, en modalidad semipresencial y con un horario plenamente adaptado a la jornada laboral de las personas que están trabajando, y además con precios competitivo. Además, todos ellos son impartidos por profesionales de reconocido prestigio que trabajan en empresas especializadas en este campo como Brandmanic, especializada en el marketing digital y el marketing de influencia".

*Dr. Luis J. Callarisa Fiol. (Profesor Titular de Universidad. Miembro del grupo de investigación IMK Innovación en Marketing. Universitat Jaume I)