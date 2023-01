El president de la Diputació de Castelló, José Martí, i la diputada de Turisme, Virginia Martí, han assistit al showcooking que ha realitzat el cuiner de Benicarló i estrella Michelin Raúl Resino en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) i han destacat la "gran qualitat i varietat" dels productes gastronòmics autòctons de la província de Castelló.

Martí ha aprofitat per a felicitar el cuiner de Benicarló, i fer extensible la felicitació a tots els cuiners i cuineres pel treball que estan fent en la promoció de la gastronomia provincial. Referent a això, Martí ha assenyalat que la Diputació de Castelló "continuarà donant suport al sector gastronòmic com un eix molt important en la promoció turística de la nostra província”.

Marca Ruta del Sabor

Per la seua part, Resino ha agraït a la Diputació de Castelló per ser "l'impulsor de la cuina, de la gastronomia, del turisme gastronòmic i la marca Castelló Ruta de Sabor, amb la qual s'està promocionant molt el producte de la terra, els cuiners i la cuina, amb la qual cosa ja no estem tan oblidats”.

Durant l'exhibició gastronòmica, Resino ha cuinat un plat diferent en el qual la protagonista ha sigut la carxofa de Benicarló, la 'caixeta' (mol·lusc local), el llagostí de la 'terretera' i un 'allipebre' de rap. A més, ha exhibit productes de la mar i hort de temporada, amb els quals treballen en el menú degustació del restaurant, i productes poc coneguts com la galera, la 'caixeta' i el peix aranya "sempre fent referència al ranxo mariner que és com es cuinava antigament en els vaixells", ha assenyalat el cuiner.