Agroseguro elimina una cláusula que protege la naranja de Castellón desde hace 22 años

A los productores de cítricos de Castellón se les complican todavía más las cosas. Después de dejar atrás una campaña, la de la clemenules, marcada por un alza de costes sin precedentes y una mayor presencia de plagas como la araña roja o la mosca de la fruta, ahora llega otra mala noticia. Agroseguro, la entidad que gestiona los seguros agrarios, acaba de presentar las novedades de las pólizas para el sector citrícola y, después de 22 años de vigencia, elimina el mecanismo de la extensión de garantías de pedrisco. Las organizaciones agrarias y las cooperativas han puesto en grito en el cielo y este jueves Protagonizarán una protesta en Valencia contra lo que tildan de «hachazo».

El recorte en las coberturas que denuncian la Unió Llauradora, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y las Cooperatives Agrolaimentàries afecta a algo más del 60% de las fincas citrícolas de Castellón, que son las que cuentan con una póliza de seguros. Hasta este año, el periodo de suscripción empezaba el 1 abril, pero los agricultores tenían hasta el 15 de junio para renovar la póliza. «Los cítricos tienen la peculiaridad de que en abril la mayoría de productores no saben la cosecha que van a tener en octubre o noviembre, así que Agroseguro les daba de plazo hasta mitad de junio para renovar. Y si antes de esa fecha, por ejemplo en el mes de mayo, llegaba una tormenta de pedrisco y afectaba a sus naranjas, el seguro igual lo cubría. Era una forma de premiar la fidelidad del agricultor», explica Laura Palacios, técnico de seguros de la Unió. Ese mecanismo ha saltado ahora por los aires y desde ya todo lo que no se asegure antes de un siniestro no se cubre. Una decisión que, además, llega en medio de un escenario de cambio climático con siniestros de pedrisco cada vez de forma más temprana.

El Ministerio, a favor

La resolución de Agroseguro cuenta con el beneplácito del Ministerio de Agricultura y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y con el rechazo, además de todo el sector, de la Conselleria de Agricultura, una administración que solo este año invertirá más de 28 millones de euros en seguros agrarios. «Las organizaciones agrarias han presentado alternativas, pero Agroseguro se ha negado a aceptarlas porque insiste en que no se puede cubrir un siniestro sino hay póliza», describe Palacios.

Además de la eliminación de la extensión de garantías del pedrisco, Agroseguro ha incluido este año otras novedades. La más importante es que la fecha de suscripción se adelanta al 1 de marzo. «Si antes ya era difícil saber la cosecha en abril, ahora habrá que saberlo en marzo», asegura la técnico de la Unió, quien augura que las nuevas condiciones desanimarán a muchos productores.