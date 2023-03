"En el inconsciente de cualquier persona cuando pensamos en la despoblación todos tenemos a Teruel o Extremadura, y no nos damos cuenta que en nuestra Comunitat la diferencia es enorme entre el interior y la costa. Y aquí sí es posible frenar y revertir la situación si hacemos una apuesta diferente en las políticas públicas, que ya lo estamos haciendo, pero la ley consolidará estas líneas», señala Jeannette Segarra, directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblament AVANT. Segarra hace balance de su gestión al frente de AVANT y de las mejoras que ha supuesto para los pequeños municipios del interior de la Comunitat Valenciana.

¿Qué balance haría de su periodo al frente de AVANT?

El balance es positivo porque era una dirección general que no existía. Partimos de cero y un presupuesto que se ha incrementado en más del 80 por ciento con líneas específicas concretas recogidas desde la Estrategia 20-30 y tenemos un gran proyecto. Aunque nos queda mucho por hacer, porque nosotros fuimos creados en agosto del 2019, ahora tenemos 3 años, y hemos andado mucho desde entonces, no hemos parado de ir hacia delante y de luchar contra la despoblación con iniciativas que están ahí como el Fondo de Cooperación, los cajeros automáticos con los que hemos luchado contra la exclusión financiera, la Ruta 99 que incluye a todos los municipios menores de 100 habitantes de la Comunidad Valenciana, y el programa REVIU y ITINERANT que llevamos adelante en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

«El ITINERANT funciona en 76 municipios para paliar el déficit de profesionales»

Su área implica a todas las Consellerias ¿cómo ha sido la relación en cuanto a colaboración?

Desde el primer momento que Ximo Puig, presidente de la Generalitat sabe y es consciente que hace falta una dirección general contra la despoblación en la Comunitat Valenciana, la crea y hace que dependa directamente de presidencia y esto ocurre porque el president está convencido de que son políticas necesarias y el gobierno del Botànic lo ha creído desde el primer momento y hemos encontrado la empatía en todas las consellerias, y ha sido un trabajo constante en cada una de ellas, por eso cuando valoramos las principales líneas de despobla- miento, porque es un problema que es estructural, es la suma de muchos motivos, no es simple- mente el tema económico sino la falta de servicios de calidad. Hemos trabajado en educación, ahí tenemos el éxito de la implantación de ciclos formativos en Castelló, como ejemplo, Morella, Vilafranca, Benassal, Vall d’Alba; el aeropuerto, si formamos a nuestros jóvenes en trabajos que pueden desarrollar en su territorio, no se iran a las grandes ciudades, se quedaran en sus poblaciones. Esta formación supone tener oportunidades en el territorio y una buena educación y una buena ocupación. En innovación son más de un centenar de cursos, la Conselleria de Innovación y nosotros nos hemos sentado de una manera coordinada a trabajar el despliegue de la fibra, que no solo se quedara en Vila-real o en Castelló o en Peñíscola, hemos coordinado una tarea importantísima en los planes PEBA, planes Unica para que llegara la fibra desde Xodos a Bejís o de Bejís a Soneja…

¿Quedan zonas de sombra?

Hemos trabajado para acabar con estas zonas, y seguimos trabajando, justo el día 21 tengo una reunión muy importante para finiquitar lo antes posible este problema. Llevamos ya dos años realizando cursos de formación digital, estamos luchando contra la brecha generacional. Justo hoy he visitado Benassal y Vilafranca para presentarles cursos de formación digital, porque una cosa es que llegue internet, pero todos sabemos que es una población donde el 30% son mayores de 60 años y no han tenido la oportunidad de tener esta formación, por eso seguimos ofreciendo y creando estos cursos. Empezamos con cursos piloto y ya son más de 1.000 las personas beneficiadas de un centenar de cursos que ya hemos realizado en toda la Comunitat.

¿Se ha completado la instalación de todos los cajeros?

Esta iniciativa era innovadora, no se ha hecho en ninguna comunidad autonómica, el único requisito era haberte quedado sin servicios financieros y la Generalitat lo asumía por eso fue tan complicado, porque lo asumimos como un servicio esencial básico, no simplemente financiero. Fuera de plazo entraron solicitudes y hace un mes se aprobaba la de Benafigos. Por lo tanto, todas las peticiones han sido consideradas y aprobadas con una inversión de casi 8 millones de euros. Y donde no han estado los bancos ha estado la Generalitat. El Consell ha desplegado a los Agentes de Desarrollo Local los ADL, y en vivienda se han sacado las líneas Recuperem Llars, y el Plan Conviure, que ha permitido a los ayuntamientos pequeños comprar edificios que tenían en su pueblo, rehabilitarlos con inversión de la Generalitat y después ofrecerlos en alquiler. O la línea de jóvenes de menos de 30 años, para pueblos de menos de 5.000 habitantes, lo mismo que las oficinas Xaloc.

¿Hablabas del REVIU, ¿cuánta gente ha atraído al territorio?

El programa REVIU e ITINERANT, son programas que llevamos adelante en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El REVIU consiste en trasladar a familias y personas a los pueblos para que desarrollen allí su proyecto de vida. Y se consigue a través de oportunidades como el relevo generacional, negocios, teletrabajo y ofertas de trabajo con el objetivo de aumentar la población y luchar contra la despoblación. A través del programa REVIU hemos conseguido instalar casi un centenar de personas en el interior de nuestra Comunitat. En cuanto al programa ITINERANT, busca y moviliza a los profesionales para que presten sus servicios en las poblaciones más pequeñas, estamos hablando desde carniceros y verduleros hasta podólogos y veterinarias. Funciona en 76 municipios de las comarcas del Alto Palancia, Plana Baixa-Mijares, Alt Maestrat-Penyagolosa y Els Ports, se desplazan diariamente profesionales para dar sus servicios, y que no sean los habitantes de estas localidades los que se tengan que mover fuera de sus pueblos a buscar estos servicios.

« ITINERANT y REVIU son iniciativa de la federación valenciana de municipios»

Estamos viviendo un momento histórico donde se están reconociendo las oportunidades que tenemos en el medio rural y una administración pública a nivel estatal y autonómico que no tiene nada que ver a la sensibilidad que había antes en este problema con la que tenemos hoy en día, sobre todo en la Comunitat. Un cambio radical con los planteamientos que teníamos en el pasado

Recientemente ha habido debate en les Corts sobre la ley valenciana Antidespoblament.

La ley es fundamental porque se consolidan derechos, se simplifican procedimientos, consolida el fondo de cooperación, el fondo de despoblamiento, el informe de ruralidad en cada una de las acciones de las diferentes consellerias. Se considera un territorio que por justicia necesita ser tratado de manera diferente. No creo que haya nadie en contra de la estrategia Avant 20-30, ni en contra de la ley. Por lo tanto tenemos la oportunidad y la gran responsabilidad de aprobar esta ley. En nuestra Comunitat es posible frenar y revertir la situación de despoblamiento si hacemos una apuesta desde las políticas públicas como lo estamos haciendo hasta ahora.

¿Qué son los Punts Nets Avant?

Es un proyecto singular, de una red de áreas de servicios para autocaravanas, un turismo que cada vez va a más, es poner en valor el interior y ha tenido muy buena acogida. Empezamos con 6 proyectos en el 2021, en el 22 fueron 36 municipios y ahora en el 2023 mantenemos nuestro proyecto y tenemos otra vez la ayuda del Estado como proyecto singular. Hablas con los alcaldes que lo tienen, en Cervera del Maestrat, ven lo importante que es y es un reclamo para que conozcan nuestros pueblos. El que esas autocaravanas puedan vaciar las aguas residuales y en algunos casos puedan disponer de luz, repostar agua potable. Vamos a hacer campaña, hacer divulgación en aplicaciones móviles, paneles para que las conozcan, que consuman en estos pueblos. El objetivo es dinamizar económicamente este territorio.

En cuanto al envejecimiento de la población de estas zonas, ¿qué recursos asistenciales se están dotando?

Desde los ayuntamientos, desde mi dirección yo creo que lo que sirve mucho son los fondos de despoblamiento y los fondos de cooperación. Cuando inyectas este dinero a los propios ayuntamientos pueden hacer servicios que hasta ahora no tenían. Nosotros planteamos que las residencias se construyan en el interior, las concertadas, y las públicas, porque cada vez que tú haces una residencia lógicamente atraes a una población joven cualificada para trabajar y además se crean muchos puestos de trabajo y al mismo tiempo es una manera que la gente mayor se quede en el territorio. Son puestos de trabajo cualificados, es decir, desde el mantenimiento, desde el servicio de peluquería, fontanería, electricidad, enfermería. Es gente joven que se quedaba en el territorio y que lógicamente los colegios tendrían esa población escolar. Incluso mucha gente cuando se jubila se va a esa segunda residencia que tiene en su pueblo, y esto le daría una gran oportunidad.

¿Cuándo habla con los alcaldes ¿qué ideas le transmiten? ¿Hay alguna que haya pensado que tendría que poner en marcha?

Cuando tú hablas con los alcaldes y te das cuenta a medida que vas solucionando los problemas como puede ser la banda ancha, que llegue la conectividad, el colegio y los Adls, todo lo que era un problema y poco a poco van desapareciendo y te van aportando ideas para poder mejorar alguna cosa. El fondo de movilidad, por ejemplo, siempre se ha pedido ese transporte a la carta. Se planteaba lo importante que sería que la gente joven de nuestros pueblos, el ayuntamiento pudiera hacer ese servicio que si te vas a Castelló o Vila-real o Xàtiva puedes coger un tren y desplazarte a un centro comercial, o a ver una película, o pasar la tarde. Los chicos y chicas de los pueblos que quisieran ir, simplemente, al cine o un centro comercial, pudieran hacer uso del fondo de movilidad para poner en valor lo importante que es el ocio para la poca gente joven que tenemos en nuestros pueblos. A parte, para ellos es muy importante aparte del desplazamiento, lo que estamos haciendo dinamizando y llevando a cabo actividades culturales como el Itinera y todas las actividades que hacemos en la Ruta99, Matinal Motera, encuentro de Bandas de música juveniles etc. Todas estas actividades deportivas y culturales son muy bien recibidas en estas poblaciones. Los alcaldes en alguna ocasión me han comentado el poder replantear que el fondo de movilidad se aprovechara también para la gente joven, para que se puedan desplazar ya no solo para estudiar o para realizar tareas administrativas, sino para poder ir al cine, al teatro o a algún centro comercial.

¿Hay algo más que destacar?

Este gobierno tiene un gran proyecto de presente y futuro... Los pueblos pequeños del interior necesitan tener más recursos y desde esta dirección general y des del Consell no se está parando de trabajar para conseguirlo. Somos un gobierno que nos lo creemos, que está invirtiendo, que estamos haciendo un trabajo enorme en estos municipios, para reconducir esta situación que realmente cree en ese gran potencial que tiene el mundo rural y tantas oportunidades que tienen, sería una pena que volviéramos hacia atrás.