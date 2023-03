El colectivo valenciano theBasement ha iniciado una campaña de crowdfunding para recibir donaciones destinadas a los perjudicados por el incendio del Alto Mijares. Lo ha hecho a través de la página GoFundMe, que se utiliza para este tipo de iniciativas solidarias o para financiar cualquier tipo de proyecto.

Este es el texto que anima a los internautas a dejar una aportación económica:

Hace pocos días, el pasado 23 de Marzo, en Villanueva de Viver, se inició el incendio forestal que afectó a 5.000 Ha, perjudicando gravemente toda la comarca del Alto Mijares, a sus vecinos, agricultores y ganaderos, así como el entorno natural.

Todos sus vecinos están pasando por un momento muy difícil, el incendio se ha llevado, además del color verde de sus campos y montes, la forma de vida de muchos de sus familiares y amigos.

Con un mensaje de unidad y de colaboración para que puedan volver a ser la comarca que eran, desde theBasement lanzamos este crowdfunding para ayudar a los afectados en la recuperación de su actividad e inmuebles dañados, así como recobrar la vida en el maravilloso entorno natural de esta comarca.

No podemos dejar que se rindan, no podemos dejar que el color negro se apodere de sus paisajes, no podemos abandonar la comarca que nos abrió sus brazos y puertas en el 2016 y en el que hemos encontrado nuestro sitio.

El Alto Mijares es una comarca llena de gente con pasión por sus animales autóctonos, por sus pinos, encinas y frutales, pero sobretodo está lleno de gente muy amable. Es nuestro turno de devolverles su amabilidad. Vamos a ayudarles a recuperarse y por eso te pedimos ayuda, porque tenemos ganas, ilusión y esperanza para que sigan adelante.

En caso de querer ponerte en contacto con nosotros para solicitar información o colaborar con otro tipo de aportación, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales.

¡Muchas gracias!

La campaña ha sido activada esta mañana y el objetivo es recaudar al menos 5.000 euros. Los donativos se pueden hacer a través de esta web mediante PayPal, Google Pay o tarjeta de crédito o débito.