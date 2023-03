Laura Pérez es activista trans y una de las fundadoras de Castelló Lgtbi. En el día mundial de la visibilidad trans pide a la sociedad que «antes de juzgar la portada, que nos juzgue por dentro. A lo mejor somos mejores personas que muchas personas que pueden encontrar en la calle». «Somos personas normales; simplemente nacimos con un cromosoma diferente y nos sentimos como nos sentimos», señala.

Teníamos que ir a un psicólogo

Se alegra de que con la nueva ley trans "los que empiezan ahora no sufrirán lo que nosotros hemos pasado". «Desgraciadamente teníamos que pasar por un psicólogo, ¿cómo le explicas a la gente que nos tratan como enfermos mentales?», se lamenta Laura.

Ello no quiere decir que esté de acuerdo con toda la ley. "Pienso que a partir de 4 años ya debería ser la visibilidad", porque hay menores a partir de 4 años que ya saben lo que quieren.

Ella nació en 1972 y está a punto de cumplir 51 años. Su salida del armario se produjo con la ley de igualdad de José Luis Rodríguez Zapatero. En el 2009 inició el proceso, que duró dos años. «Me dijo el endocrino: háztelo ya», señala. En 2011 ya tenía la documentación preparada y pudo hacer el cambio en el registro.

Siempre supo que era mujer

Ella siempre supo que era una mujer. "Lo supe desde pequeña", señala. Pero las leyes de entonces eran otro cantar. Tuvo que hacer el servicio militar en 1991. Desde joven practicó mucho deporte e hizo artes marciales con 15 años. Ha tenido una Harley Davidson hasta que tuvo que cuidar de su madre. Estuvo en un club de Harley de Castellón y, se fue a vivir a Vall d’Alba. «Cuando se enteraron de que había un motero que se estaba pasando a mujer nadie se creía que era yo», señala. Se siente orgullosa, porque «nadie sabe que soy una mujer trans; la gente no se lo cree», apunta.

Sin embargo, considera que el hecho de haber sido una persona trans no le ha hecho la vida más difícil. «Será por el carácter que tengo», manifiesta. "He tenido la suerte de que mis grandes amigos y conozco mucha gente que se alegra de que el día a día me vaya como va", indica.

Despedida de la empresa

Eso sí, señala, «el problema lo tuve en la empresa en la que estaba trabajando durante 17 años y acabé despedida en el 2015, cuando me operaron de los pechos. Volví al mes y me hicieron la vida imposible», agrega.

Fibromialgia

«Desgraciadamente estoy enferma y su afección no entra en la Seguridad Social. Laura padece fibromialgia y artrosis, por lo que se cuida todo lo que puede. Pero ello no ha hecho disminuir su implicación con el colectivo LGTBi. "Siempre estoy allí, ofreciéndome para lo que quieras, incluso estando enfermo, porque la enfermedad se lleva por dentro", afirma.

Su sueño estudiar enfermería

Ahora está estudiando formación profesional de administrativo en Labora y también estudia para poder presentarse a las pruebas de acceso a la Universidad. Sueña con estudiar la carrera de Enfermería.

Agradecida

Se siente agradecida por que su familia --toda no, pero la mayor parte-- la apoyó. Aun así reconoce: «Tengo una tía que no me habla de hace años, ni siquiera cuando falleció mi madre, yo era la que la cuidaba». «Tengo grandes amistades, dentro y fuera de España; están pendientes de mí», asevera. Pide que no publiquemos su dirección. "No quiero que haya gentuza que venga a molestarme".