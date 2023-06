Castellón, la única de la Comunitat sin área industrial avanzada

El nuevo mapa de áreas industriales, dado a conocer por la Conselleria de Economía hace un par de semanas, contempla 302 en toda la Comunitat pero solo seis de la categoría «avanzada»: cuatro en Valencia, dos en Alicante y ninguna en Castellón, que debe ponerse las pilas. Y es que ser zona industrial consolidada o avanzada otorga ventajas fiscales y competitivas y es un paso previo para ser municipio industrial estratégico o logístico y enclave tecnológico.

Expertos de la UJI y el propio Ivace subrayan que Castellón sí dispone de polígonos con opciones de subir de categoría pero, al no solicitarlo, no pueden obtener sus beneficios hasta que se vuelva a abrir el plazo de registro, ahora en estand by hasta que tome posesión el nuevo Consell.

La ley data de hace cinco años

La nueva clasificación (de básica, consolidada y avanzada) se rige por la ley 14/2018, de 5 de junio. Castellón cuenta por ahora con 59 áreas industriales «todas básicas, de oficio» --ver gráfico--. Vicente Budí, profesor de Fundamentos del Análisis Económico de la UJI y director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, destacó que hace cinco años que está activa la normativa «pero ayuntamientos y polígonos apenas se han movido, se lo han tomado con calma, y es muy importante obtener el sello avanzado, sobre todo, para la promoción del suelo industrial disponible. Este reconocimiento quiere decir que el área reúne condiciones de excelencia, un valor añadido para atraer inversiones y nuevas empresas».

La condición clave para subir de escalafón es que el polígono haya constituido una Entidad de Gestión y Modernización (EGM), en símil, «como una comunidad de vecinos con un presidente y servicios compartidos» (fibra óptica, saneamiento, etc.); y recopilar información laboriosa como un censo detallado, etc. Castellón tiene ya siete EGM, con más puntos de obtener el nuevo certificado, sitas en: Alcalà de Xivert (El Campaner), Almassora (Supoi8), Benicarló (Abastos-Collet), la Vall d’Uixó (Belcaire y Mezquita) y Onda (Sur-13 Entre Ríos y Nord2).

Desde el Ayuntamiento de Onda indicaron que presentaron la petición de «consolidada» para las EGM Sur 13 y Nord2, «pero faltaba llevar el plan de movilidad, requisito, por pleno. Ahora ya está aprobado y se presentará en la siguiente convocatoria del Ivace». También trabajan en crear la tercera EGM (para el Romeral).

Cooperación público-privada necesaria

Por su parte, el presidente de la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) en Castellón, Luis Martí, valoró: «Es cierto que no hay ninguna de Castellón. Para dar el salto de área básica a consolidada y avanzada es necesario tener constituida una Entidad de Gestión y disponer de ciertos servicios. Urge potenciar la industria, y para eso, son necesarias políticas públicas que atraigan inversiones y áreas empresariales que resulten atractivas para empresas nacionales y extranjeras, que busquen fijar en nuestro país su enclave estratégico». «Si los parques empresariales disponen de mejores servicios, serán competitivos y así podremos lograr que sean altamente competitivas las empresas que ahí se ubiquen y atraer talento. Se precisa una gestión eficaz y apostar por colaboración público-privada», agregó.

Castellón cuenta, aparte de las 59 áreas industriales básicas, con otras 97 áreas sin clasificar: en l’Alcora, Almenara, les Alqueries, Altura, Benicàssim, Betxí, Burriana, Borriol, Cabanes, Castellfort, Castelló, Cortes de Arenoso, les Coves, Eslida, Figueroles, la Llosa, Llucena, Montán, Orpesa, Peñíscola, la Pobla Tornesa, Ribesalbes, Rossell, San Rafael, Sant JOan de Moró, Sant Mateu, Segorbe, Serra d’en GArceran, Vall ‘Alba, la Vall d’Uixó, Vilafamés, Vila-real, la Vilavella y Vinaròs.

Para saber mas...Qué dice la ley: los requisitos

El área industrial básica es la que cumple los requisitos y servicios básicos que establezcan el planeamiento y la normativa urbanística y local aplicable para el uso industrial. Se da de oficio.

es la que cumple los requisitos y servicios básicos que establezcan el planeamiento y la normativa urbanística y local aplicable para el uso industrial. Se da de oficio. El área industrial consolidada es la básica que haya constituido una entidad de gestión y modernización de las reguladas en esta ley o tengan una entidad de conservación urbanística, con cinco dotaciones descritas en los puntos 1, 2, 3, 5 y 11 siguientes y, además, dispongan al menos de dos de las dotaciones adicionales descritas en los puntos 4, 6 a 10 y 12 siguientes:

1. Instalaciones para la lucha contra incendios, con suficientes bocas de agua distribuidas por el área.

2. Accesos, viales y rotondas amplias con ancho para camiones.

3. Suministro eléctrico en baja y en alta tensión igual o superior a 20 kV.

4. Saneamiento con red de agua separada de pluviales y residuales.

5. Redes de telecomunicaciones de banda ancha.

6. Suministro de gas natural canalizado.

7. Directorio actualizado de empresas y servicios, señalización e identificación de las calles y salidas del área.

8. Sistema de recogida selectiva y gestión de residuos.

9. Sistema propio de vigilancia y seguridad del área.

10. Plan de seguridad y emergencia.

11. Plan de movilidad sostenible.

12. Establecimiento de restauración.

El área industrial avanzada: cumple con todos los requisitos de la básica y además tienen al menos 9 de las 19 dotaciones adicionales siguientes:

1. Zonas, públicas o privadas, reservadas y señalizadas para párking de camiones.

2. Zonas habilitadas fuera de los viales para párking de otros vehículos.

3. Zonas verdes y de equipo, con superficie mínima superior en cinco puntos porcentuales al mínimo exigido por la normativa urbanística, con zonas de sombra y mobiliario urbano.

4. Transporte público.

5. Rutas peatonales y carriles bici dentro para desplazamiento interno sin vehículos de motor.

6. Accesos, viales y zonas de estacionamiento, públicas o privadas, acondicionadas para el tráfico de megacamiones.

7. Sistema de control del tipo y cantidad de residuos generados, con asesoramiento a las empresas.

8. Recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento de grises para riego, limpieza u otros usos permitidos.

9. Alumbrado público con eficiencia energética.

10. Estación de servicio.

11. Infraestructura para abastecimiento a vehículos eléctricos.

12. Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, formación y servicios de oficina o adicionales.

13. Servicio de correos o paquetería.

14. Oficinas bancarias.

15. Instalaciones, públicas o privadas para la práctica deportiva.

16. Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a tres años) o ludoteca infantil, pública o privada.

17. Hotel o alojamiento similar.

18. Servicio de salud o asistencia sanitaria.

19. Servicio de prevención de riesgos laborales mancomunado.

Además, el artículo 38 habla de la promoción de los enclaves tecnológicos:

1. El municipio interesado en delimitar o que disponga de un enclave tecnológico en su término municipal podrá regular, a través de la ordenanza correspondiente, la aplicación de una bonificación del 95% del importe resultante de la liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) para las nuevas inversiones tecnológicas que se deban implantar en este enclave o las ampliaciones de las existentes. 2. La Generalitat a su vez podrá aprobar que las empresas ubicadas en estos enclaves gozarán directamente de puntuación adicional y preferencia en la concesión de incentivos autonómicos en materia de emprendimiento e innovación tecnológica.

Cualquier área industrial, tenga una u otra clasificación, puede optar a las ayudas para mejora del IVACE.

Artículo 41. Ventajas de promoción exterior de las áreas industriales avanzadas.

1. Las empresas industriales instaladas o que se pretendan instalar en las áreas industriales avanzadas podrán acogerse a los beneficios fiscales en las modalidades del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados establecidas en la disposición adicional cuarta de esta ley, siempre que los ayuntamientos a los que pertenezcan dichas áreas hayan aprobado previamente una bonificación del 50% del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), u otras asimilables, para las mismas empresas. 2. Las áreas industriales avanzadas cuyos ayuntamientos hayan aprobado el beneficio fiscal anterior, u otros asimilables, tendrán además los siguientes beneficios para su promoción exterior: a) Se destacarán especialmente en el mapa de áreas industriales de la Comunitat que se regula en esta ley, detallando los beneficios fiscales aplicables a las empresas instaladas o que se pretendan instalar en dicha área. b) Se considerarán prioritarias en cualquier documento promocional para la venta de suelo industrial que gestione la conselleria con competencias en industria. c) Serán presentadas individual y especialmente como ubicación industrial estratégica en eventos comerciales y otras iniciativas de promoción organizados por la Generalitat o con su participación, tanto a nivel nacional como internacional.

Artículo 42. Reconocimiento como municipio industrial estratégico

a) Que al menos más de la mitad del suelo industrial del municipio esté clasificado como área industrial avanzada conforme a esta ley, y tenga la misma una superficie superior a un millón de metros cuadrados con dicha clasificación. b) Que hayan aprobado el beneficio fiscal recogido en el apartado 1 del artículo 41, o alguno asimilable.

Artículo 45. Municipio logístico estratégico.