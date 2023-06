‘Plan B’ ante la falta de camareros: transporte gratis y ajuste de horarios

La hostelería de Castellón ha lanzado su contraofensiva ante la falta de camareros: el ingenio manda y los empresarios están intentando facilitar al máximo su movilidad y ajustar horarios y aforos para dar servicio al turismo en la época punta de julio y agosto. El vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, valoró que «la demanda para este verano evoluciona extraordinariamente bien pero cuesta encontrar personal para contratos cortos. Para fomentar el empleo se recurre a incentivos y ventajas como transporte, aparcamiento, etc. Somos conscientes de que para tener una buena temporada en este 2023 es necesario tener suficientes empleados, lo más profesionales y motivados posible».

Un bus a la carta

En Marina d’Or, en Orpesa, llevan ya varios años habilitando un bus propio para sus empleados de verano, cuando la plantilla ronda el millar de personas, entre fijos y extras --en su web se pueden consultar las vacantes--. «Los trae y lleva a Onda, Burriana, Vila-real, Benicàssim, Castelló y Almassora; se ha ampliado a más localidades y el horario se adapta a los turnos. Facilita el acceso al trabajo a quien no tiene vehículo o sí, pero evita el gasto en gasolina», expresaron. En Benicàssim, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería (Ehosbe), Juan Miralles, relata que han pedido al Ayuntamiento por primera vez extender el horario nocturno del bus regular a Castelló a las 1.00 y las 3.00 h., «para que vengan y puedan regresar camareros de restauración y ocio nocturno --sin coche o sin carné de conducir-- que residen en la capital de la Plana en julio y agosto. Además, pedimos mediar para organizar en invierno cursos sobre cómo poner una cerveza, un café o montar una mesa, para tener empleados formados».

En bici y patinete por la noche

Muchos son jóvenes y extranjeros y es habitual verlos por la avenida del Ferrocarril a altas horas de la noche en bicicleta o patinete por la carretera hacia Castelló, y es un riesgo. Hay dueños de restaurantes que los llevan en su coche a casa al cerrar, como corrobora el expresidente de Ehosbe, Juanjo Medina. La alternativa de proporcionarles alojamiento en Benicàssim tampoco es viable, «o no hay disponible o te piden 1.000 euros al mes, está carísimo para esas fechas». Como en Peñíscola, donde el presidente de Agretur, Francisco J. Ribera, aclara que «persiste la falta de candidatos. Y hay quien se lo deja a los dos días se lo deja porque no resiste el ritmo y prefiere no trabajar y cobrar ayudas. Y si vienen de otras provincias, les supone un desembolso y facilitarlo sería un agravio para el resto». «Este invierno muchos bares y restaurantes de lunes a miércoles reducían aforos (mesas) y solo abrían a mediodía para ajustar la plantilla a la demanda», indicó Ribera. En Benicàssim, Miralles señaló que «domingo noche, lunes, martes y miércoles es muy flojo en el pueblo, donde casi no abre nadie a mediodía por el calor, gente en la playa. Jueves, viernes y sábado sí es el pico».

Cursos para que los inmigrantes se regularicen y trabajo seguro

La patronal turística de Castellón Ashotur apuntó que, ante el hándicap de encontrar personal cualificado, están los certificados de profesionalidad que facilitan un arraigo a inmigrantes irregulares y casi un trabajo asegurado al finalizar su formación. «Nos está llamando mucha gente, sobre todo, de Latinoamérica y algunos de Marruecos, para informarse. Son cursos oficiales y presenciales, rondan las 400 horas, y si te apuntas te dan un permiso de residencia provisional para estudiar y, una vez te lo has sacado, te facilitan otro de residencia para trabajar; y se tiene que ir renovando», indicaron desde la asociación. Todo parte de los cursos de arraigo, una nueva normativa estatal de marzo, para extranjeros de fuera d ela UE. Ashotur impartirá en su centro de Benicarló, junto a Labora, dos: cocina y camareras de piso. «A quien nos telefonea, les agendamos para que llamen tras el verano. Seguramente se desarrollará de noviembre a abril. Luego, prácticas y la opción de un empleo para la temporada», reseñaron. Por otro lado, Hostelería España tiene un convenio para traer estudiantes de Gastronomía de Perú «pero solo a restaurantes Michelín o Repsol».