Les escoles oficials d’idiomes (EOI) de la província de Castelló van obrir aquest dilluns el primer període de sol·licitud d’admissió als cursos amb una oferta que creix fins a les 11.150 places presencials per a l’exercici 2023-2024.

Les vacants creixen així per al pròxim exercici en 765 i un 7,4% respecte al 2022-2023, segons les dades proporcionades a aquest diari des de la Conselleria d’Educació. Àrab, xinés i anglés encapçalen el reforç a la província, amb entre un 10,5 i un 15,6% de places oferides més.

El detall

Ara bé, en xifres absolutes, l‘anglés es manté una vegada més com a l’idioma amb possibilitat de formar a més persones a les EOI de Castelló, amb 5.810 vacants; seguit del francés, amb 1.390; i de l’alemany, amb 1.115. També es podrà estudiar a la província espanyol com a llengua estrangera, èuscar, italià, portugués, romanés, rus o valencià. Tots els cursos s’organitzen d’acord amb els nivells del marc comú europeu.

Per seus, a l’escola oficial d’idiomes de la capital de la Plana s’ofereixen el pròxim curs 7.315 places, 220 més (un 3,1% d’augment). A seu de Vila-real són 2.870 places, 470 més (un 19,6% d’increment) i a l’EOI de Vinaròs 965 vacants, 75 més (un 8,4% de creixement en un any).

El calendari

Segons el calendari vigent, les sol·licituds del primer període d’admissió a cursos curriculars en convocatòria ordinària es poden presentar des d’ahir fins al 3 de juliol a les 23.59 hores. Els resultats de l’adjudicació de vacants es coneixeran l’11 de juliol.

La formalització de la matrícula dels usuaris que obtinguen plaça està prevista entre l’11 i el 31 de juliol d’enguany seguint el procediment indicat a la pàgina web de cadascú dels centres.

Com sempre, hi haurà un segon període d’admissió al mes de setembre, entre el dia 15 i el dia 20, amb les vacants que no hagen sigut sol·licitades durant l’actual termini d’inscripció.

A distància

D’altra banda, Educació també disposarà al curs 2023-2024 de l’EOI Virtual Valenciana, una opció per a la formació d’idiomes que ofereix places d’ensenyament a distància per tot el territori, tot i que la seua seu es troba ubicada a la ciutat de Castelló.

En aquest cas per al pròxim curs es contempla un total de 5.960 places, amb 1.920 addicionals respecte a l’anterior exercici, el qual suposa un increment de l’oferta del 47,5%. Destaca el notable reforç de les places de valencià a distància, un 171,4% més, i l’ampliació també dels ensenyaments dels idiomes d’alemany i francés.