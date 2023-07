Tráfico ha reforzado el personal de examinadores en Castellón ante el aumento de trabajo que se espera de cara al verano para atender al alza de aspirantes a obtener el carnet de conducir y las vacaciones de la plantilla fija.

Según explica el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Fernando Alonso, ahora a parte de la plantilla fija de examinadores, Castellón cuenta con dos interinos que estarán hasta noviembre, uno itinerante para julio y horas extras para la obtención de permisos de camiones para este mes de julio.

Reunión

Esta medida se ha producido después de que la directiva de la entidad se reuniera a principios del mes de junio con María Mercedes Peris, responsable de la Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón para trasladarle la preocupante situación de cara al verano. En dicha reunión se Jefatura se solicitaron dos medidas de urgencia para poder salvar el verano, dados los datos de que disponían. Así, solicitaron un examinador itinerante y que los examinadores voluntariamente pudiesen realizar exámenes extraordinarios por las tardes para la obtención de permisos pesados (C,D y E).

Alonso puso como ejemplo el de su autoescuela: «Un 50% de las matrículas de todo el año se hacen en estos dos meses de verano».

Lista de espera

La lista de espera para examinarse de la práctica es de tres meses con 3.900 alumnos y Alonso confió en que con estas medidas no se incremente. Por ello, considera importante la continuidad de esta medida, para poder atender a las alrededor de 5.000 personas que en la provincia se sacan el carnet de conducir cada año.

Bocanada de aire fresco

"Estas medidas conseguidas, aunque no dejan de ser meros parches provisionales que no solucionan el problema de fondo, que no es otro que la falta de un personal fijo, amplio y con continuidad, dan una bocanada de aire fresco para poder afrontar el aumento de aspirantes que se espera para esta época estival», señaló Alonso.

En la actualidad la plantilla cuenta con ocho examinadores fijos y dos interinos, que estarán durante seis meses, pues hay un examinador de baja y uno que se ha jubilado recientemente. «Lo ideal sería contar con unos 12 fijos para poder trabajar con una continuidad todo el año», aseveró el presidente de las autoescuelas.

"Tengo ganas de sacarme el carnet ya"

Elena Palau es una vecina de Nules de 20 años. Se apuntó a la autoescuela cuando tenía 18 años y, finalmente, se sacó el teórico a principios de febrero de este año. Ahora está en fase de prácticas. «He hecho más o menos diez», explicó. «Si hay suerte a finales de este mes de julio me examinaré del práctico», añadió. Confesó que tiene ganas de sacarse el carnet ya. «Para ser independiente. Estudio en Valencia, vivo allí, pero si tuviera el carnet de conducir tendría más disponibilidad» para los desplazamientos.

"Me dará más independencia y libertad"

Por su parte, Omar Benomrane, vecino de la Vall d’Uixó de 18 años, se apuntó en enero de este año a la autoescuela para sacarse el carnet de conducir. Se presentó de la teórica hace un mes y se presentará al examen práctico cuando le diga el profesor que puede hacerlo. «Tener el carnet me dará independencia y más libertad para poder ir de aquí para allá». Según explicó, poder tener el permiso de automóvil le permitirá cuando vaya a la Universidad poder desplazarse mejor por Valencia, donde quiere estudiar Finanzas y Contabilidad.