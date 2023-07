Gestión del agua: Castellón tiene una piscina por cada 32 habitantes

Castellón cuenta con más de 19.000 piscinas, una por cada 32 habitantes. Son datos de la foto fija de este 2023 obtenidos de la Dirección General del Catastro, cuya base refleja que el territorio castellonense está un poco menos masificado que la media nacional, de una pileta por cada 26 habitantes. Y que otras zonas turísticas de la Comunitat con casi el doble de cuota, como Alicante, que cuenta con una por cada 14 vecinos.

La modalidad de piscina al aire libre se impone frente a la cubierta, pues esta última no llega ni al 1%, con 138 piletas de este tipo, que se ubican en instalaciones públicas y residencias particulares de 38 municipios, sobre todo, Vila-real (18), Benicàssim (14) y Castelló (14).

Avance del sector

Este tipo de equipamientos son polémicos por el elevado volumen de agua que requieren para su llenado, aunque desde la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina (Asofap) vienen haciendo hincapié en que los tratamientos y reutilización del agua suponen que cada vez menos se emplee la técnica del vaciado--llenado como antaño. Esta patronal del sector también avanza que el negocio está registrando un crecimiento anual del 3%, con un efecto positivo en el empleo pero con un alto precio de los materiales y falta de profesionales cualificados.

¿Cuántos litros de agua se necesitan para llenar una piscina?

Tomando como referencia que para llenar de agua una piscina tipo de 4x8 metros se precisan 48.000 litros, en el caso de la provincia de Castellón, para sus más de 19.000 piscinas sería necesario no llega a 1 hm3 de agua, mientras que para las de toda España (1.266.000) se precisan 60,7 hm3.

Si Castellón tiene una piscina por cada 32 habitantes, y la media de España es de 26, los máximos por autonomías rondarían por ejemplo en Canarias, 86; y Aragón, con 71; mientras que más a la par con Castellón estarían Murcia, con 30, o Andalucía, con 28.

Densidad y urbanismo en Castellón

El urbanismo tiene mucho que ver con la densidad de piscinas en el territorio de Castellón. Es curioso que localidades de menor población, en el interior, como Borriol o Sant Jordi, con gran cantidad de unifamiliares y masías con piscina, figuran en lo alto de la tabla de proporción de piletas para el baño respecto a la población. En el tercer puesto figura Peñíscola, una localidad turística con muchos hoteles con piscina, y al mismo tiempo urbanizaciones residenciales y bloques de apartamentos. En ciudades como Castelló o Vila-real, además, viene siendo habitual en los últimos años promociones de pisos en bloque con piscina en la zona comunitaria para utilizarla todo el año y, por tanto, ya no son exclusivas únicamente de las zonas de veraneo, también de los entramados urbanos.

Sin embargo, por cuantía, el mayor volumen de piscinas coincide con la capital, la más habitada, que tiene 2.589, y le sigue una turística como Benicàssim, con 2.172, e ídem Vinaròs, con 1.596.

Piscina en les Alqueries «limpia, grande, rodeada de jardín, donde poder divertirse y hacer tu fiesta privada». Es un ejemplo de uno de los anuncios de piscinas que se pueden alquilar por horas, de particular a particular, por el precio acordado, a partir de las tarifas que figuran en aplicaciones, como por ejemplo, Swimmy. En su web aparecen anunciadas instalaciones de toda España, pero también la provincia de Castellón como esta, o en la Vall d’Uixó o Vila-real. Se especifican qué equipamientos y servicios están a disposición de los inquilinos de la piscina, tales como si contarán con conexión wifi, ducha, jacuzzi, jardín, tumbonas, mesa y sillas, barbacoa, si es apto o no para niños, si se autoriza alcohol o si se admiten animales, y también se regula si se permite fumar, música. Es sin lugar a dudas todo un mundo. En ocasiones, el propietario de este equipamiento acuático señala que estará presente durante el uso, y en otras ocasiones no. El aforo es otro de los elementos que se tienen en cuenta. Es el caso de otra piscina que se arrienda por horas en la Vall d’Uixó, su dueña resalta que "se encuentra en la montaña con bonitas vistas, un jardín con sombras, dos cenadores y una barbacoa. Su capacidad es para 10 bañistas".

La reflexión del experto

Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, citó que es un tema complejo porque depende de las dimensiones de cada piscina. «Castellón tiene menos piscinas por número de habitantes que, por ejemplo, Alicante, donde el agua de estas supone el 7% del total del consumo urbano anual. Pero lo importante es apostar por un modelo territorial compacto --con un gasto en piscina de 150 litros por habitante y día-- y no disperso, en urbanizaciones residenciales, con mayor gasto de agua --400 litros por habitante y día--». «En un contexto de cambio climático se debe racionalizar mucho mas el gasto de agua. Si se quiere seguir creciendo urbanísticamente como se hizo a comienzos del presente siglo, no habrá más remedio que aumentar las desaladoras en toda la costa de la Comunitat, pues los recursos superficiales o subterráneos no podrán garantizar las demandas, debido a la mayor irregularidad de las lluvias que ya se registra y que irá a más», añadió.