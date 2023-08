La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) marcaba el fin oficial del veto al humo en las terrazas de los restaurantes y bares de la Comunitat Valenciana. Más de tres años después de que, debido a la pandemia de covid-19, se prohibiese fumar en las mesas del exterior de los locales de hostelería, los cigarrillos vuelven a humear mientras acompañan a una cerveza fría.

Mientras que los hosteleros han recibido la vuelta del tabaco con satisfacción generalizada, los clientes tienen pareceres muy diversos. Para conocer la opinión de los usuarios de las terrazas, el Periódico Mediterráneo ha hablado con algunos de ellos y la pluralidad es la tónica habitual. Algunos de ellos, como Antonio Clavico, aplauden, literalmente, el fin de la prohibición; hay otros, como Felicitas Trujillo, que se muestran contrariados: «El olor es muy molesto. Además, como mi marido falleció debido al tabaco, me resulta especialmente incómodo que fumen a mi alrededor», explicaba la mujer a este periódico.

Cuestión de civismo

Una de las respuestas que más se escucha entre los consumidores tiene que ver la educación y el civismo. Porque aunque durante el tiempo en el que no estaba permitido encenderse un pitillo en una mesa, más de uno se saltaba la norma a la torera, la sociedad valora la consideración hacia el resto de clientes.

«Es una cuestión de respeto y empatía con la gente. Yo soy fumador y considero que nadie tiene por qué tragarse mi humo, ni yo el de los demás», explica Amadeo Burdalo, quien además añade «entiendo que haya locales que mantengan la prohibición, solo es cuestión de apartarse un poco».También hay clientes que se muestran comprensivos con los adictos a la nicotina. «No me molesta que fumen junto a mí. Sí me parece muy buena la medida que no lo permite en los interiores pero creo que hemos sido demasiado duros con los fumadores, no hay que tratarlos como apestados», razona María Campos.

Por su parte José Litrán, fumador, va a mantener la actitud que ha tenido hasta el momento «los vicios de cada uno no tienen que afectarle a nadie más», explica este vecino, quien además recalca que no suele fumar cuando está en una terraza y hay gente alrededor «mucho menos si hay niños cerca» porque además «el tabaco no me domina a mí, fumo cuando me apetece. Es más, si por mí fuera, siendo fumador, si hay gente delante no dejaría fumar».

Con tanto tiempo sin clientes fumando en la terraza, Lidia Oliva, se ha dado cuenta de un detalle «habrá que comprar ceniceros». Esta joven que regenta un restaurante ve con buenos ojos la vuelta de los pitillos. «Ya que hay una zona en la que no se puede fumar, que es el interior, me parece bien que al aire libre se pueda consumir tabaco», explica. «Además tampoco estaba de acuerdo con hacer el papel de policía».De esta misma opinión es Juan Antonio Sánchez, quien también es empresario hostelero. «Yo lo he permitido siempre en mis negocios, si hay gente alrededor a la que molesta, te levantas y ya está. Eso sí, hay que ser respetuoso», cuenta.

La opinión

La presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón y empresaria hotelera, Dolores Guillamón, califica «positivamente» la decisión del Consell de dejar sin efecto las restricciones que todavía seguían vigentes tras la crisis sanitaria de la covid que afectaban al sector hotelero por su prohibición de fumar en las terrazas.

A su juicio, resultaba «injusto que las restricciones hubieran desaparecido en todas las comunidades excepto en la Comunitat Valenciana». Guillamón destacó ayer que «será positivo para los empresarios del sector de la restauración y los hoteleros», aunque señala que «se trata de un tema sanitario que hay que cumplir».