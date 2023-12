Las denuncias por conducir bajo los efectos de las drogas se han duplicado en Castellón este año. Así lo confirman los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, que también reflejan un incremento en los positivos por alcoholemia.

En concreto, las relativas a drogas han pasado de las 252 que hubo de enero a agosto del 2022 a 636 en los ocho primeros meses del 2023 en la red de carreteras. Mientras, las relativas a las bebidas alcohólicas repuntan, en casi un centenar, de 456 a 546.

La Dirección General de Tráfico ha intensificado los controles durante esta semana, coincidiendo con la celebración de la mayor parte de las comidas y cenas de empresa, con el objetivo de promover el consumo cero. Una iniciativa en la que colaboran agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

En la campaña especial del año pasado --del 5 al 11 diciembre 2022-- se realizaron 2.122 pruebas resultando positivas 42.

El presidente de la oenegé de Castellón PATIM, Paco López, consideró, con todo, que "se hacen pocos controles, aunque se hayan incrementado". Además, consideró necesario realizar más campañas de concienciación. "Hay mucha gente que tiene falsa sensación de que controlan la situación, cuando puede dar positivo; ya que la realidad de su graduación no siempre corresponde al estado del conductor", añadió. "Se ha banalizado de tal forma, que cualquier persona joven piensa que bebiendo al empezar la cena, al volver ya no habrá problema, cuando en realidad depende de la cantidad que se tome, con qué y las horas que pasen", apuntó. "El yo controlo es un riesgo", aseveró. Y es que puede afectar a la percepción.

A su juicio, "el alcohol debería estar en las políticas integrales de salud pública. Respecto al aumento de positivos por droga, incidió en que se están haciendo más controles de este tipo de sustancias, pero que también se consume más. "La gente no piensa en que la seguridad de la carretera, es la seguridad de nuestros hijos y padres", adujo. "Se ha banalizado con que no pasa nada, no me van a pillar, si voy solo en el coche no me van a parar...", advirtió, para añadir que "deberían ser más rápidos y tener más efectivos", agregó, pidiendo tolerancia cero con comportamientos de riesgo, de alcohol, drogas y velocidad.

También hizo referencia a que se debería controlar más el consumo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo. "Hay que prevenir porque también hay mucha accidentalidad", agregó.