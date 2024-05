Seis incendios a la semana en casas de Castellón dejan ya tres fallecidos este año

La muerte de la vecina de Castelló, de 49 años, que resultó herida grave hace una semana en el incendio de su vivienda en el barrio de San Lorenzo eleva a tres las víctimas mortales por fuegos en domicilios en lo que va de año en la provincia. Tal y como han confirmado desde el Hospital La Fe de València a este periódico, la afectada no ha podido superar las graves quemaduras que sufría en el 80% de su cuerpo después de que una vela arrasara la vivienda en la que se encontraba con otra mujer, de 51 años, que fue atendida por inhalación de humo.

Este fallecimiento se suma al de un hombre de 68 años a principios de enero en Orpesa y al de una naciana, de 89, el pasado mes de febrero en la calle Ramón Llull de la capital de la Plana.

Las cifras de este año

Según datos aportados por el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación y los Bomberos del Ayuntamiento de Castelló, en lo que va de año se han registrado un total de 118 incendios en viviendas de la provincia. Dicho de otro modo, son 23 cada mes o seis a la semana. En concreto, en la capital los bomberos municipales han tenido que intervenir para extinguir 16 (en todo el 2023 fueron un total de 59), mientras que los efectivos provinciales han sofocado un centenar de casos en lo que va de 2024 (el año pasado a estas alturas la cifra era aún mayor, 118). Precisamente, en la noche de este jueves al viernes se registraron dos nuevos incendios, uno de ellos en Viver, en el Alto Palancia; y otro en BenicarlóBaix Maestrat.

Dos casos en la misma noche

En Viver, efectivos del parque del Alto Palancia acudieron a una vivienda del casco urbano para extinguir el fuego que se había originado en la planta baja de una vivienda unifamiliar. Las llamas afectaron por completo a la estancia, en la que había diversos muebles y una nevera. Por fortuna, las llamas, que tiñeron todo de negro, no pasaron a la planta superior y no hubo que lamentar daños personales. Se ha abierto una investigación para esclarecer dónde estuvo el origen del fuego, aunque no se descarta el cortocircuito.

En el caso de Benicarló, el inicio del fuego estuvo en una cocina. Concretamente, en la campana extractora. Se trata de uno de los orígenes más frecuentes debido a las altas temperaturas por el cocinado y a la acumulación de grasa en el citado electrodoméstico. De ahí, que siempre se recomiende la limpieza en profundidad de la campana para minimizar riesgos.

Este 2024 podría finalizar con una nueva cifra récord de incendios en vivienda, pues pese a no haber finalizado aún los cinco primeros meses del año, la provincia ya lleva, por ejemplo, más de la mitad de los casos registrados en 2021 --en 2020, debido al confinamiento por la pandemia del covid-19, los incendios se quedaron en solo 91--.

Campanar, muy presente en la memoria

Este año estará, sin duda, marcado en la Comunitat por la tragedia del barrio de Campanar, en València, donde el pasado mes de febrero murieron diez personas --tres de ellas, menores de edad-- en un devastador incendio que arrasó 86 hogares. La Brigada Provincial de Policía Judicial de València de la Policía Nacional descartartó «etiología criminal o delictiva del incendio» y el juzgado de instrucción nº 9, a la vista de dicha información, acordó provisionalmente, el sobreseimiento de las actuaciones, a la espera que concluyan las investigaciones y análisis oportunos.

Como publicara días atrás este diario, el llamado efecto Campanar ha aumentado la demanda de alarmas y seguros contra incendios en Castellón. Particulares y empresas son más conscientes tras la tragedia y sensibles a dotarse de más medidas de seguridad: extintores, sensores de humo o revisión de los paneles sandwich en techos industriales.

