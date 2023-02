Trágico martes en Castellón. Pasadas las 13.00 horas los servicios sanitarios y de rescate de Castelló han recibido el aviso de un incendio en una vivienda situada en la Calle Ramón Llull.

Tras la alerta se han desplazado rápidamente al lugar de los hechos la Policía Local, los bomberos, la Policía Nacional y los servicios sanitarios, pero desgraciadamente, y pese a la asistencia médica, la mujer de 89 años que se encontraba en el interior de la vivienda no ha podido sobrevivir.

Las autoridades confirman que se ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas que han provocado el incendio que ha terminado con una víctima mortal, esta investigación irá a cargo de la Policía Nacional.

Un marte negro en la provincia

Una mujer embarazada ha fallecido en el Hospital Clínico de València a causa de las heridas provocadas en la cabeza por un arma de fuego, tras un suceso que tuvo lugar a última hora de este lunes en el barrio Carbonaire del municipio de la Vall d'Uixó (Castellón), por causas que se investigan por la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso y que, de momento, todavía no ha practicado ninguna detención relacionada con este impactante suceso, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Las autoridades estiman que no se trata de un caso de violencia machista, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

Un accidente en la Avenida Hermanos Bou

Justo en el cruce entre la Avenida Hermano Bou con la Calle Císcar, un colisión entre un vehículo y un furgoneta ha terminado con esta última volcada en mitad de la vía.