Els ajuntaments de Castelló estalviaran fins el 30% de factura elèctrica amb el Pla Resol de la Diputació

La Diputació Provincial de Castelló ha tret a licitació les primeres obres per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els municipis de la província adherits al Pla Resol.

La Plataforma de Contractació de l'Estat ha publicat la licitació de la Fase 1 d'este pla que contempla els projectes de 44 instal·lacions de fonts d'energia d'autoconsum en 34 municipis de la província de menys de 1.000 habitants.

Amb un pressupost de licitació d'1.103.346 euros, la institució provincial, en la seua aposta per l'ús d'energies netes, renovables i sostenibles, donarà suport als ajuntaments castellonencs en l'àmbit de les seues competències, potenciant bones pràctiques en models sostenibles i reduint la factura de l'electricitat.

La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha posat en valor este pla provincial per a la transició energètica i ha assegurat que gràcies a este “els ajuntaments aconseguiran un estalvi del 30% en la seua factura de la llum. I eixe estalvi redundarà en el benestar per als veïns, ja que els consistoris podran destinar-lo a altres inversions en benefici dels seus ciutadans”.

Estalvi econòmic

“Suposarà per a la província una reducció de l'import mediambiental i un important estalvi en els comptes de la hisenda local”, ha indicat la dirigent provincial, qui ha afegit que “esta actuació marca el camí cap a una província més eficient, més sostenible i amb millors recursos”.

L'execució d'instal·lacions fotovoltaiques en els municipis de la província de Castelló adherits al Pla Resol, reduirà els costos energètics i la petjada de carboni en instal·lacions municipals i facilitarà la gestió intel·ligent de l'autoconsum d'energia elèctrica, dins del marc del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic 2021-2030 i el Pla Resol de la Diputació de Castelló.

El diputat d'Enginyeria Interna de la institució provincial, José María Andrés, ha explicat que “les instal·lacions es duran a terme en espais municipals com, per exemple, ajuntaments, col·legis, locals socioculturals, piscines municipals, cases de la Cultura, poliesportius o seus municipals”.

Estes instal·lacions fotovoltaiques afavoriran un canvi cap a un model de consum energètic sostenible en les poblacions de menys de 1.000 habitants de la província de Castelló. “L'objectiu d'estes instal·lacions és reduir els costos corresponents al consum de l'energia elèctrica dels municipis més xicotets, la millora de l'eficiència energètica, així com la disminució de les emissions associades a estos centres en els quals s'instal·larà”, ha expressat José María Andrés.

Actuacions

Les actuacions estan projectades sobre 44 instal·lacions municipals de 34 municipis castellonencs, per la qual cosa es contempla la divisió en tres lots en funció de la distribució geogràfica de cadascuna de les poblacions que es beneficiaran durant el primer any d'este pla de transició energètica.

“En la Diputació de Castelló creiem en un futur més sostenible per als nostres municipis i per això estem treballant per a cobrir la demanda energètica a través de fonts renovables”, ha ressaltat el diputat provincial.

El termini previst per a l'execució de les actuacions és de quatre mesos, comptant a partir de l'endemà de la firma de l'acta de comprovació del replanteig si no tinguera reservar o, en cas contrari, al següent al de la notificació al contractista de la resolució autoritzant l'inici de les obres.

En qualsevol cas les obres hauran d'estar finalitzades i rebudes abans del dia 30 de novembre de 2024. La licitació es pot consultar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.