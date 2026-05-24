«Buscamos formar un perfil de comunicador con compromiso social»

La Universitat Jaume I (UJI) de Castellón oferta para el curso 2026/2027 el doble grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades, un nuevo doble itinerario dirigido a quienes quieren transformar la industria audiovisual con identidad propia, pensamiento crítico y dominio técnico.

Mediterráneo

Las vicedecanas de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, Mónica Velando y Jéssica Izquierdo, respectivamente, serán las coordinadoras de esta formación con la que se formarán perfiles profesional con criterio, responsabilidad y compromiso social. El programa consta de cinco plazas y prevé que el estudiantado admitido curse 348 ECTS repartidos en cinco cursos académicos.

¿Cuál ha sido la motivación para impulsar el doble grado en Comunicación Audiovisual y Humanidades en la UJI?

El doble grado de Comunicación Audiovisual y Humanidades surge tras detectar la necesidad de generar y desarrollar perfiles específicos dentro del ámbito del audiovisual con una base más humanística que pueda canalizar el compromiso social y el compromiso ético, vinculado al desarrollo de contenidos audiovisuales. Además, observamos que hay una necesidad social de cubrir el desarrollo de contenidos comunicativos con una perspectiva más crítica. Y en una sociedad en la que vivimos, que estamos permanentemente en contacto con contenidos a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, necesitamos formar profesionales que puedan reforzar el compromiso crítico vinculado a la comunicación.

La vicedecana de Humanidades, Mónica Velando. / Toni Losas

¿Cuál sería el perfil del alumnado de esta formación?

Sobre todo, lo que buscamos es formar un perfil de comunicador con un espíritu humanístico. Que sea una persona a la que le guste la comunicación audiovisual, pero que tenga mucho interés por formarse culturalmente desde los ámbitos de la historia, de la filosofía, de la lingüística y que tenga un compromiso con la realidad social, un compromiso ético y de responsabilidad social. En definitiva, buscamos un perfil que quiera dedicarse a la comunicación audiovisual, pero que esté comprometido con la realidad social.

«El programa integra dos áreas de conocimiento que se complementan a la perfección»

¿Cuáles serían los puntos fuertes de esta doble formación?

Como puntos fuertes podríamos destacar la combinación de los conocimientos que proceden del ámbito de la comunicación audiovisual con los conocimientos que puede aportar el perfil humanístico. Por ejemplo, adquirir una amplitud de conocimientos históricos, filosóficos, lingüísticos y que estos conocimientos se puedan transmitir a través de los medios audiovisuales.

¿Qué oportunidades laborales ofrece?

Además de ofrecer las oportunidades laborales asociadas a cada uno de los grados, el alumnado que finalice los estudios de este doble grado se convertirá en una o un profesional con un perfil único, caracterizado por su pensamiento crítico, sensibilidad ética y creatividad comunicativa, lo que le permitirá unir la reflexión humanística con la práctica profesional en los medios y las industrias culturales. Con esta formación podrá desarrollar su carrera en ámbitos como la creación y desarrollo de contenidos; culturales y humanísticos en plataformas de audio y vídeo; dirección o realización audiovisual; producción y gestión de proyectos audiovisuales; coordinación de proyectos culturales, patrimoniales y editoriales; comunicación institucional y cultural; edición y asesoramiento en proyectos editoriales y de comunicación cultural; gestión y preservación de patrimonio audiovisual; asesoramiento ético en el sector audiovisual, empresas, organizaciones y administraciones públicas; mediación y alfabetización mediática; enseñanza y divulgación cultural en centros educativos y espacios municipales y dirección y organización de archivos, bibliotecas y centros de documentación.

La vicedecana de Ciencias de la Comunicación, Jéssica Izquierdo. / Toni Losas

¿Cuál es la filosofía de este título universitario?

Integrar de manera orgánica dos áreas de conocimiento que se complementan mutuamente a la perfección, especialmente ante el actual ecosistema informativo y cultural que demanda contenidos rigurosos, inclusivos y culturalmente informados, capaces de combatir la desinformación, incorporar criterios de accesibilidad y diversidad y responder a los desafíos éticos asociados a la IA generativa, la gestión de datos y los nuevos formatos de circulación de mensajes.

«Observamos que hay una necesidad de cubrir el desarrollo de contenidos con una visión crítica»

¿Qué tipo de profesionales saldrán tras la formación?

El nuevo doble grado prepara profesionales con capacidad para analizar y transformar el entorno mediático desde una perspectiva de responsabilidad social con la creación y desarrollo de contenidos en cine, televisión y plataformas; comunicación institucional y cultural; gestión y preservación de patrimonio audiovisual; mediación y alfabetización mediática; cumplimiento ético y responsabilidad en medios y plataformas, así como proyección hacia la investigación y la docencia.

¿Qué características personales y académicas configuran el perfil de ingreso idóneo?

Una de las características del perfil de ingreso sería que tengan interés por la narración de historias a través de distintos géneros, formatos, soportes y medios y una sensibilidad ética y estética hacia la fotografía, el cine, la radio, la televisión y los medios interactivos de la cultura visual contemporánea. Otra característica también sería el interés por el uso creativo de las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de discursos audiovisuales de distinta naturaleza: artística, informativa, publicitaria, de entretenimiento, etc. Y, por último, también que tengan motivación por conocer las claves de la representación audiovisual, la comunicación y su función en la sociedad contemporánea, compromiso social y ético e interés por el conocimiento cultural.