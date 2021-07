Paseó por el centro, visitó sus comercios, habló con los representantes locales y conoció de cerca la problemática de la ciudad. El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, hizo parada ayer en Castelló donde, en compañía de una delegación provincial encabezada por la portavoz popular en el consistorio, criticó la política del Ayuntamiento respecto al comercio. Sobre todo, lamentó la «asfixia fiscal» al sector y otras acciones concretas como la remodelación de la avenida Lledó.

Maroto, que esta semana se encuentra recorriendo la provincia, visitó ayer el distrito marítimo del Grau y el corazón de Castelló, donde se entrevistó con Charo Brocal, la presidenta de la asociación Castelló Espai Comercial, y recorrió el interior del Mercado Central junto a su gerente José Luis Hernández. En la plaza Mayor, junto al Ayuntamiento, aseguró que «los políticos que no apoyan al comercio y a la hostelería no tienen alma» y destacó que «el apoyo al comercio está en el ADN del Partido Popular». Aseguró, en referencia a la reforma prevista en la avenida Lledó, que ha motivado la queja de algunos vecinos y comerciantes, que Amparo Marco, la alcaldesa de Castelló, «es como Pedro Sánchez» porque «los dos hacen lo que les apetece, sin dar explicaciones, y si se equivocan alguien les indultará». No será así, apuntó, con Marco, porque «los castellonenses van a premiar el evidente esfuerzo del Partido Popular que encarna la futura alcaldesa, Begoña Carrasco».

Como medidas de apoyo al comercio, Maroto mencionó rebajas fiscales o la tarifa plana para autónomos. En esa línea, Begoña Carrasco insistió en la necesidad de que lleguen ayudas directas. «El comercio del centro agoniza», lamentó. «A nivel nacional solo faltaba la subida de la cuota de autónomos o la subida de la luz para asfixiarles», añadió la portavoz popular en Castelló, que recordó también «el daño que ha hecho al centro» la instalación de videocámaras en las zonas de acceso, «que quieren volver a encenderlas en octubre».

A nivel autonómico, Carrasco señaló que no se ha adjudicado «ni el 50% de los recursos disponibles» en el primer Plan Resistir, debido al «leonino y farragoso procedimiento». «Ahora se anuncia una segunda fase que no es más que el dinero que había asignado y no se ha gastado», criticó.

En la comitiva popular que acompañó a Maroto por la capital de la Plana también estuvo el senador y exalcalde y expresident Alberto Fabra, así como los ediles Sergio Toledo y Vicent Sales, y la senadora Salomé Pradas.