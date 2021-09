Joaquín Guillamón es el nuevo prior de la basílica del Lledó. Nació en la calle Ruiz Vila de Castelló en 1953 y fue bautizado en la concatedral de Santa María. Estudió Primaria y Bachillerato en los Escolapios y realizó el servicio militar en Tetuán 14. Además hizo sus estudios eclesiásticos en el Seminario Mater Dei y en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de València. Guillamón fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1983 y después de su primer destino como párroco de Montanejos, ha ejercido el ministerio sacerdotal en varias localidades. En la actualidad, también es canónigo de la concatedral, entre otros cargos.

-- Castelló siente una especial veneración por la Virgen del Lledó. ¿Qué supone para usted ser prior de la basílica?

-- Qué duda cabe que Castelló tiene una especial veneración por la Lledonera. También lo es para mí, como hijo de esta querida ciudad. La estampa recordatorio de mi ordenación sacerdotal fue una imagen de la Virgen del Lledó. En mi casa, como en la de muchos castelloneros, hay imágenes y cuadros de la Mare de Dèu del Lledó, es algo que se lleva en el corazón. Ser prior de la basílica, es para mí, una responsabilidad y a la vez una gran alegría. Poder estar cerca de la Virgen, mirarla con ojos filiales, orar, celebrar la Eucaristía a sus pies y pedirle por los devotos que la tienen como Madre es una hermosa misión evangelizadora.

-- ¿Prevé hacer algún cambio en el funcionamiento de la basílica?

--No es obligatorio que haya que cambiar todo porque hay un nuevo prior. Es cierto que yo tengo mi propia personalidad y mis criterios litúrgicos y pastorales. Hay que hacerlo todo desde la fidelidad al Magisterio de la Iglesia. Los posibles cambios en el funcionamiento de la basílica, como en tantas otras instituciones, vienen dados por las circunstancias que cada época nos depara, y desde la colaboración de las personas; es la forma de hacer los cambios necesarios para bien de todos.

-- ¿Cuáles son los actos que introduciría para promover la devoción a la Lledonera?

-- En cuanto a los actos a promover para una mejor devoción a la Lledonera, son sin duda, los que ya conocemos: la escucha atenta y meditación de la Palabra de Dios, la participación consciente, piadosa y activa en las celebraciones sagradas, el aprovechar la homilía, los ejercicios piadosos, para instruir al Pueblo de Dios. El Santo Rosario, la Sabatina a la Virgen, charlas, catequesis. Muchas de estas cosas ya se hacen, habrá que potenciarlas y ver otros recursos que se puedan utilizar. Pero principalmente, lo que hay que hacer es una conversión de corazón, no nos quedemos en las cosas externas. Cada día en la basílica, se celebra la Santa Misa, hacerlo con unción y respeto a las normas litúrgicas es lo mejor que puedo hacer. La Confesión. El silencio y el recogimiento que se palpa en la basílica, es también un momento para encontrarse con Dios y con uno mismo, de la mano de la Virgen. Pienso que son tres aspectos muy importantes para cuidar y ofrecer a toda persona que se acerca a la basílica, que es el corazón de la ciudad. También habrá que ir preparando el centenario de la Coronación de la Virgen. Hay que contar con la colaboración del Obispado, el Ayuntamiento de nuestra ciudad, la Real Cofradía y otras instituciones; sobre todo con la oración y colaboración de los fieles.

-- ¿Cuál es su relación con la Real Cofradía de la Virgen del Lledó?

-- Tengo que decirle que hasta ahora es mínima; ya que solo he tenido una breve reunión con algunos miembros de la Cofradía para recibir de ellos su felicitación, a la vez que se han prestado a colaborar en la Misa de inicio de mi ministerio pastoral de hoy. Tiempo habrá para vernos, reunirnos y conocernos. Tengo claro que prior de la basílica y Real Cofradía (prior y junta de gobierno) tenemos que colaborar, trabajar unidos por el bien de la Iglesia.

---¿Cuál ha sido el motivo de la destitución de su predecesor, Josep Miquel Francés?

--Respecto a lo que me pregunta sobre mi hermano sacerdote Josep Miquel, no le puedo responder; tal vez, debería preguntárselo a él. Hay que evitar los comentarios que se están dando últimamente sobre la cuestión y seguir los consejos que nos está dando el Papa Francisco: Evitar en la Iglesia las criticas, juicios, rumores, rencillas, envidias. No hacen bien a nadie. Josep Miquel y un servidor nos conocemos desde hace años y lo mejor que podemos hacer es valorar las cosas buenas que ha realizado en la basílica.

--¿Le ha dado algún consejo el anterior prior?

--El otro día, cuando le vi para ultimar detalles del traspaso; me abrazo, me felicito y me dijo que era la persona más adecuada para sustituirle. Me dio algunos consejos, que como comprenderá, los guardo en mi corazón.

-- Hoy es su día, al oficiar su primera Eucaristía como prior. ¿Habrá algún momento especial, alguna novedad?

--Es cierto que hoy es para mí un día especial; el momento cumbre será la propia celebración Eucarística, la presencia del Señor en el Sacramento es la gran novedad y siempre actual. Voy a presentar en dicha celebración las alegrías y tristezas, lo sufrimientos de los enfermos, la situación de paro de muchas personas, los pobres, todas las intenciones que están en el corazón de cada devoto de la Lledonera y que solo Dios y su Santísima Madre conocen. En esta celebración, daré gracias a Dios, a Madona del Lledó y a nuestro Obispo, por haberme confiado esta misión hermosa de poder estar cerca de nuestra Patrona y ser instrumento evangelizador para todos.

-- ¿Qué es lo primero que va a hacer tras tomar posesión?

-- Lo primero que voy a hacer será comunicar a los fieles que los lunes, a la hora habitual, tendremos la celebración de la Santa Misa. Que el paseo a Lledó, no sea solo por motivos de salud o deportivo, sino también, ir al encuentro con Cristo, presente en la Eucaristía.

-- ¿Qué les diría a todos los devotos de la patrona de Castelló?

-- A todos los devotos de nuestra querida patrona de la ciudad de Castell les pido que cada día amen más a la Virgen, que imiten las virtudes que ella representa, Ella tiene que estar en todos los hogares cristianos, Ella tiene que ser el fuego que caliente nuestro corazón; las personas pasamos, Ella permanece. Pediros que os necesito, que todos juntos debemos ir creando la familia de los hijos de Dios. Y como es tradicional: Vixca la Mare de Deu del Lledó, Vixca la Reina del Cel, Vixca la nostra Patrona.