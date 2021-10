La polémica por los libros LGTBI retirados en institutos de Castelló

Polémica por la retirada de los libros LGTBI. Diversas autoridades, especialmente de las filas de Compromís, así como editores de los 32 libros de temática LGTBI que han sido retirados en Castelló por una orden judicial, tras haberlos distribuido el Ayuntamiento en 11 institutos y el centro de menores Pi Gros, salieron ayer a criticar duramente esta medida que ha generado un gran revuelo.

El que ha decidido mover ficha ya es el conseller de Educación, Vicent Marzà, que ayer anunció en las redes sociales que la Conselleria va a recurrir «judicialmente» el auto judicial que ha ordenado la retirada, una decisión que también tiene previsto llevar a cabo el Ayuntamiento de Castelló. «Estos libros han estado vetados judicialmente de los centros educativos por una denuncia de la extrema derecha reaccionaria. Recurriremos, no queremos que gane el odio: educar críticamente y libre pasa por conocer la vida y su diversidad. No queremos armarios ni censuras que los opriman», señala el tuit de Marzà.

Betxí comprará un lote

Otro de los dirigentes que ha salido a apoyar la distribución de estos libros es el alcalde de Betxí y director territorial de Educación en Castellón, Alfred Remolar, de Compromís, que aseguró que quiere ser «solidario» con el Ayuntamiento de Castelló y la Concejalía de Cultura por lo que ha decidido comprar uno de los lotes de libros retirados y ponerlos a disposición de la biblioteca municipal de Betxí, así como del instituto.

En la misma línea, la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra escribió en su perfil oficial: «Aquí tenéis los libros que la Justicia ha ordenado retirar de los centros. Hablan de libertad, de diversidad, de quererse libremente, es decir, de valores democráticos y de derechos humanos. Por sí queréis darlos un vistazo, disfrutar de ellos y recomendarlos».

Acto en defensa

Además, mañana habrá una rueda de prensa en Castelló, en defensa de la tolerancia y la diversidad, en la que estará la vicepresidenta del Consell con la concejala de Cultura de la ciudad, Verònica Ruiz, y con el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo.

De igual modo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, señaló: «Leer nos hace libres y leer es también parte de una necesaria educación sexual como base para un país sin machismo ni Lgtbifobia. Retirar estos libros de los institutos es cerrar el paso a los derechos humanos».

También ha habido reacciones de rechazo algunas editoriales, cuyos libros tendrán que ser retirados de los institutos, como En Roca Editorial y Vincle Editorial.

Por su parte, desde el PP de Castelló, instaron al equipo de gobierno a «respetar la libertad de los castellonenses y no entrometerse en la educación de los jóvenes».

Duras críticas del colectivo LGTBI

Uno de los portavoces del colectivo LGTBI de Castellón Jordi Pilar ha considerado que la decisión del juzgado castellonense «demuestra el fascismo de la Magistratura» y ha lamentado las continuas intromisiones en «nuestra sexualidad» de quienes han llevado ante el juez estos ejemplares promulgando terapias de reconversión para dejar de ser gay, en clara alusión a la fundación Abogados Cristianos. Pilar lamentó que los tribunales se afanen antes a retirar libros que a dar respuesta a las denuncias de agresiones homófobas.

«Somos como somos. Me gustan los hombres y esto no es una ideología, como lo es lo de ellos, es una realidad», asegura Pilar, quien recuerda que en la Biblia no hay referencia a alguna a que los gays son «pecadores», «porque es una invención de la Iglesia Católica».

La misma jueza que ordenó la polémica ozonoterapia

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón que ha dictado medidas cautelarísimas para la inmediata retirada de los libros de temática LGTBI de los institutos de Castellón tras un recurso de Abogados Cristianos, es la misma que dictó también unas cautelarísimas el pasado 13 de agosto estimando la medida solicitada por la familia de un paciente ingresado por coronavirus en el Hospital de la Plana para que fuera tratado con ozonoterapia. Una decisión que provocó el rechazo frontal de la comunidad médica y científica por ser una pseudoterapia sin ningún tipo de aval clínico.