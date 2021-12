La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denuncia que la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, "regale más reformas en despachos en plena pandemia", ya que la última junta de gobierno aprobó un nuevo expediente de contratación de obras para reformar más despachos de la primera y segunda planta del consistorio por 415.166 euros.

En un comunicado, critica que se haya aprobado "de puertas para dentro, sin ninguna publicidad para que no trascienda y llegue a la opinión pública". "PSOE, Compromís y Podemos siguen gastando miles de euros en cuestiones que no ayudan a los castellonenses a salir de la crisis", rechaza, y advierte que "en lugar de apostar por la recuperación del empleo, por una sanidad de calidad y por la reactivación para que las empresas, pymes y autónomos no echen el cierre, priorizan su confort".

Es más, la 'popular' recuerda que los 415.166 euros que acaban de aprobar se suman a otros 500.000 euros que llevan gastados entre la planta baja, la cuarta planta, el salón de plenos y otras dependencias municipales". Esto demuestra, a su juicio, que la "fiebre" del gobierno municipal tripartito por acondicionarse despachos y palacetes no cesa y su "falta de sensibilidad y empatía".

Según apunta, el recién aprobado expediente de contratación de obras en el Ayuntamiento viene a sustituir un expediente de contratación anterior, del 30 de septiembre de 2021, con la misma finalidad: la reforma parcial de la distribución interior de las plantas primera y segunda del Palacio Municipal.

Y añade la portavoz del PP: "Si ya denunciamos la inoportuna reforma por 43.000 euros de la antigua estación de ferrocarril para habilitar más despachos destinados al patronato municipal de Turismo y la compra del edificio de Correos para acabar llevándose el servicio del centro, igual que la reforma de 15 millones del edificio de Borrull en plena pandemia para más despachos de la administración autonómica, el gasto de 3,3 millones en la reforma de la avenida de Lidón o la reforma de la plaza La Paz, hoy volvemos a hacer un llamamiento al sentido común y a la sensibilidad de la alcaldesa para que esté a lo que le piden los vecinos, en lugar de atender solo a sus intereses".