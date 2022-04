La Conselleria insiste en quitar 9 calles franquistas de las que Castelló 'salva' 6

El Comité Técnico de Coordinación de la Conselleria de Calidad Democrática lo tiene claro. Castelló tiene que retirar las calles dedicadas a Carlos Fabra Andrés, Herrero Tejedor (una plaza), Santos Vivanco, Alcalde Traver Tomás, Vicente Altava, doctor Clará, cronista Revest, Sánchez Gozalbo y Segarra Ribés ya que los va a mantener dentro del Catálogo de Vestigios Franquistas pese a las alegaciones del Ayuntamiento de Castelló que salvaban a los últimos seis. Una decisión de la Conselleria que, sin embargo, no es vinculante.

Así lo ha determinado esta administración autonómica en un escrito firmado por el director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Iñaki Pérez, al que ha tenido acceso el periódico Mediterráneo. Así, y tal y como recoge la resolución, «tras analizar los informes aportados por el Ayuntamiento, por el conjunto de miembros de la comisión se acuerda unánimemente que, a la vista de que de ellos no se deriva ni se añade ningún hecho nuevo a los ya conocidos y a la vista especialmente del informe elaborado por el Grup de la Recerca que aporta el Ayuntamiento, se ratifica en su consideración de los nombres de dichas calles como de personas vinculadas al franquismo, concretamente concejales, alcaldes, jefes de FET de las JONS o miembros de comisiones depuradoras de funcionarios, maestros o médicos entre 1939 y 1955...»

Por este motivo, la Conselleria de Calidad Democrática mantendrá en el Censo de Vestigios los nueve nombres. En cuanto al informe del cronista de la Ciudad afirman estos expertos que recoge que en ningún momento «se valoran aspectos políticos».

No obstante, la misma Comisión Técnica recuerda que si el Ayuntamiento entiende que, aún con este informe, procede mantener el nomenclator de las calles Alcalde Traver Tomás, Vicente Altava, doctor Clará, cronista Revest, Sánchez Gozalbo y Segarra Ribés (hay que recordar que la competencia es municipal), «podría excepcionar de forma adecuadamente motivada su retirada mediante el correspondiente acuerdo municipal al amparo del artículo 39.2 de la ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat».

El acuerdo deberá ser comunicado a la Conselleria en el plazo de un mes, por lo que, de no ser así, se entenderá que no se ha producido la retirada voluntaria de los vestigios y se incoará el procedimiento de oficio.

¿Qué dice el Ayuntamiento?

Por su parte, la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, quien tuvo conocimiento de esta decisión a través de este diario, afirmó no poder pronunciarse «sobre algo de lo que no tengo conocimiento oficial ». No obstante, recordó las alegaciones realizadas por el consistorio al catálogo.

Por otra parte, el informe autonómico incluirá en su próxima actualización la retirada del escudo franquista de la entrada del Hospital de la Magdalena, la placa de la fachada del IES Porcar y los vestigios del grupo Santa Rosa.