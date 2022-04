El veto de Cultura a la Pérgola pone en riesgo una inversión de la UE de 1,25 millones en Castelló

La decisión de la Conselleria de Cultura de anular la autorización para remodelar la Pérgola seis meses después de haberla concedido deja en el aire una inversión de 1,25 millones de los fondos europeos Edusi. Una cantidad a la que se suman los 125.000 euros que, como máximo, podría exigir la UTE adjudicataria del proyecto al reclamar lo que se conoce como beneficio industrial tras no ejecutarse los trabajos urbanísticos previstos y contratados por el consistorio.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Castelló estudia a través de los abogados cómo poder solucionar jurídica y administrativamente esta situación que se ha generado «porque no tenemos tiempo material de reorientar este dinero de Europa para invertirlo en la rehabilitación de otro edificio ya que estos fondos tienen que ir destinados a unos proyectos concretos y antes de final de este mismo año», según explicó ayer el concejal de Urbanismo, José Luis López, quien rechazó la idea de los nacionalistas de reformar la antigua fábrica Dávalos y dijo que pedirá la nulidad vía judicial de esta decisión autonómica.

¿Qué dice Cultura?

En cuanto a esta polémica sobre la puesta en riesgo de fondos europeos para Castelló, la Conselleria de Cultura afirmó ayer a este rotativo que cualquier escenario futuro «será estudiado respetando las competencias de cada administración y la normativa vigente, como no puede ser de otra forma», afirmaron las mismas fuentes de la Conselleria de Cultura.

Por lo que respecta a la decisión de esta administración autonómica de no conceder el permiso, el consistorio tiene previsto recurrirla judicialmente y, además, está a la espera de que el juez se pronuncie sobre el contencioso administrativo que presentó la Asociación Amics del Ribalta contra los trabajos y en los que pidió medidas cautelares. Una vez se conozca la decisión, el consistorio podría decidir si sigue con la obra o no aunque, al carecer del permiso de Cultura, lo más probable es que el consistorio no ejecute la remodelación siendo consciente de lo que supondría judicialmente.

Defensa del Fadrell

Esta crisis motivada por el cambio de opinión de Cultura «no ha abierto ninguna crisis en el Acord de Fadrell», según los tres portavoces, si bien es cierto que Compromís sigue defendiendo la postura de su jefe de filas en València. «Entendemos la resolución de la Conselleria que ha tenido en cuenta a las mismas instituciones que defendieron la paralización del paso del TRAM por el andén central», dijo el portavoz nacionalista Ignasi Garcia.

Por su parte, Fernando Navarro, portavoz de Podemos en el consistorio, reconoció que se trata de «una rectificación anómala» e invitó a «hablar» a ambas instituciones. «Tienen que estar predispuestas a a compartir el golpe económico que supone esta decisión por parte de Cultura», afirmó el concejal Navarro.

Hay que recordar que tanto el proyecto de remodelar la Pérgola como la adjudicación de los trabajos fueron aprobados por la junta de gobierno local de la que forman parte el PSOE, Compromís y Podemos.