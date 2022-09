Ayuntamiento y Costas trabajan para 'pulir' los detalles que faltan en el Plan General de Castelló

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló sigue con el calendario previsto y tiene intención de dar luz verde al Plan General (PG) de Castelló en el pleno ordinario del próximo 27 de octubre. Pese a que la Dirección General de Costas remitió el lunes por la tarde (apurando el plazo de dos meses) un informe en el que insta al consistorio a realizar una serie de correcciones, los técnicos municipales ya se han puesto a trabajar en colaboración con los del Ministerio para tener cuanto antes el documento definitivo y mandarlo a Madrid en el plazo de una semana. El objetivo es que la norma urbanística se apruebe definitivamente antes de que finalice el próximo mes de octubre.

Pese a la sorpresa inicial que provocó la decisión de Costas de no dar el ok definitivo al Plan General, desde el equipo de gobierno insisten en que las objeciones que ha puesto el Ministerio tienen que ver con cuestiones de forma y no de fondo. Es decir, los aspectos a corregir hacen referencia, fundamentalmente, a la redacción de algunos puntos del documento

Desde la misma tarde del lunes, los técnicos del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ya trabajan en coordinación con los de la Dirección General de Costas para tratar de subsanar los errores que, a juicio del Ministerio, aún presenta el documento urbanístico, y prevén tener listas las correcciones antes del próximo jueves. Este día, el informe ya definitivo pasará por la Junta de Gobierno y, acto seguido, se remitirá a la sede de Costas.

Un documento prioritario

El visto bueno definitivo del Ministerio es esencial para que el pleno municipal puede dar luz verde por fin al Plan General, que es uno de los objetivos prioritarios del Acord de Fadrell, dado que dotará a la ciudad de una hoja de ruta urbanística de la que carece desde el 2008. Ese año la Justicia anuló el plan aprobado en el 2000 y desde entonces el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat v normas urbanísticas transitorias de urgencia a fin de garantizar los proyectos urbanísticos.

El nuevo documento, además de garantizar la seguridad jurídica, atraerá inversión, permitirá regenerar zonas urbanas, revitalizará sectores degradados de la capital de la Plana y cohesionar zonas de la ciudad y grupos periféricos. Para ello, recoge 11 sectores en suelo urbanizable (6 de uso residencial, 3 de uso terciario y 2 de uso industrial) cuyo desarrollo va a ser prioritario. Además, el documento propiciará la ordenación de la zona de la Marjaleria a través del Plan Director que complementará el Plan General y que permitirá la puesta en marcha de mecanismos para consolidar aquellas construcciones finalizadas antes de agosto de 2014.