El concejal de Transición Ecológica de Castelló, Fernando Navarro, ha anunciado que no se presentará a las primarias de Podemos y que, por lo tanto, no repetirá como candidato a la alcaldía de la capital de la Plana en las próximas elecciones.

Entre las razones esgrimidas por Navarro está el "agotamiento" pero también el "progresivo distanciamiento de las decisiones estratégicas de Podemos". Su adiós a las responsabilidades políticas es definitivo, anuncia, aunque asegura que seguirá siendo "un activista de izquierdas". Junto a María Jesús Garrido, concejala de vivienda, forma la cuota morada del Acord de Fadrell.

Hui arranquen les primàries de Podemos i no em presente al procés, finalitzaré esta etapa tan apassionant i exigent que vam començar en febrer de 2014 després de les eleccions. Ací intente explicar els motius: pic.twitter.com/4YUEuy9eLE — Fernando Navarro (@NavarroCueva) 10 de octubre de 2022

Navarro sigue el camino emprendido por Vicente Vidal, que la semana pasada también anunció que no sería el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Castelló.

Este es el comunicado que Navarro ha publicado en redes sociales:

Companys i companyes,

Hui arranca el procés de primàries de Podemos per escollir les candidatures per a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques i he pres la decisió de no concórrer i, per tant, finalitzar la meua activitat en la política representativa quan acabe este mandat municipal. Des de febrer de 2014 han estat pràcticament 9 anys d'intensíssima implicació militant en Podemos i en l'espai de la nova esquerra en l'àmbit municipal, autonòmic i estatal que ha estat la meua prioritat vital durant este temps. Estic absolutament orgullós de la decisió presa en el seu dia per començar a implicar-me a Podemos i de tot allò que hem viscut i assolit durant este temps per transformar la ciutat, el país i l'estat; i també estic plenament convençut que la millor decisió ara és parar. L'esgotament personal i el progressiu distanciament de les decisions estratègiques de Podemos m'han fet raonar que és el moment de descansar i de deixar pas a altres persones que hui poden representar millor les idees del que sempre serà el meu partit, tot i les diferències.

Esta etapa ha estat culminada per este intens mandat municipal en el qual per primera volta he ocupat posicions de representació i de govern. Tot i les frustracions, el meu pas per l'Ajuntament de Castelló serà una de les majors experiències de la meua vida: la satisfacció per haver contribuït a fixar prioritats ecologistes en la meua ciutat i per haver creat el magnífic equip de la Regidoria de Transició Ecològica és un canvi polític que millorarà la ciutat de forma irreversible els pròxims anys.

Encara em queden mesos de gestió i de govern en els quals encara tenim moltes polítiques per culminar i també una campanya electoral en la qual treballaré per contribuir al millor resultat possible per a les candidatures en les quals participe Podem i per reeditar coalicions progressistes en l'Ajuntament i en la Generalitat. Quan es constituïsca la nova corporació, em prendré un temps per descansar d'esta intensa exigència militant i després segur que tornaré a ser un activista d'esquerres més, com estic condemnat a continuar sent tota la vida.

Moltes gràcies a tots els amics i amigues que he fet durant este temps i sinceres disculpes a la gent que m'ha hagut de patir.