La gaiata 15 Sequiol protagoniza este sábado su presentación en el Palau de la Festa. Por este motivo, el periódico Mediterráneo ha hablado con sus máximos representantes.

La ilusión de la madrina

Está ilusionada de ser madrina de Sequiol y representa a este sector con emoción. Adriana Llopis Pascual, de 22 años, es maestra de educación infantil y actualmente estudia el máster de Psicopedagogía en la Universitat Jaume I de Castellón, compaginándolo con su trabajo en una empresa de animación y tiempo libre.

Pertenece a una familia donde las fiestas siempre han estado presentes y que le ha inculcado el amor por ellas. De hecho, su abuelo Carlos Miguel Pascual fue pregonero los años 1963 y 1966, su abuela Carmen fue madrina de la gaiata 4 -de ella ha lucido su aderezo-- y su tío Paco Pascual, Medalla de Oro de las Fiestas, por las que sentía devoción y así se lo trasmitió a su madre. Esta quiso trabajar también por las fiestas fundacionales y entró a formar parte de la gaiata 15 cuando Adriana tenía 2 años, junto a su hermana Claudia. En el año 2011, la actual madrina fue dama infantil hasta que en el año 2011 representó a los niños del sector como madrina infantil, al lado de Elisabeth como presidenta, y con la cual «tengo el honor de volver a coincidir». También su hermano Juan Carlos fue miembro de la comisión infantil. Siguió como colaboradora y disfrutó de ver a su hermana como madrina infantil en el 2014. «Luego fui dama hasta llegar aquí y culminar un sueño, ser la madrina de la gaiata que me ha visto crecer», dice Adriana.

Sus actos preferidos son la romería, el desfile de gaiatas y la ofrenda a la Virgen del Lledó pero también vive de manera muy emocionante, las mascletaes. «Con la comisión comparto el amor por nuestras fiestas y sobre todo por nuestra gaiata. Desde pequeña he formado amistades increíbles y para toda la vida con gente maravillosa y estoy muy agradecida por ello», afirma la joven, quien está encantada con compartir este año tan significativo y especial con Carlos y Lucía, los representantes infantiles.

Gran significado

Ser madrina de la gaiata 15 Sequiol «significa mucho para mí, estoy segura que será muy emocionante desfilar detrás del monumento, por el que tanto se trabaja durante todo un año, y poder ver cómo los castellonenses aplauden a su paso. Sé la responsabilidad que conlleva este cargo y haré todo lo posible para estar a la altura con mucho amor e ilusión».

Finalmente, a los vecinos del sector les invito a pasar por el cau de la gaiata, a salir a sus calles en la semana de Magdalena y acercarse a todo lo que se prepara para ellos», concluye la simpática madrina de la gaiata 15.

La simpatía de la madrina infantil

Este año la familia Benedito Ordaz está de enhorabuena ya que tanto Lucía como Carlos ostentan un cargo de relevancia en la gaiata 15 Sequiol. Lucía Benedito Ordaz, la madrina infantil, tiene 11 años y estudia 6º de primaria en el colegio San Vicente Ferrer-Dominicos, en València. La máxima representante de los niños de este sector pertenece a la comisión de Sequiol desde el mismo año en el que nació y ya en el 2012 subió al escenario como participante de la misma. Desde bien pequeña ha ido con su familia a la romería y también salió con sus primas en el pregó infantil junto al resto de los niños de la gaiata. Desde entonces, no ha faltado ningún año.

Es una enamorada de las fiestas de la Magdalena y de ellas disfruta a tope. Pese a que le gustan todos los actos, sus preferidos son el desfile de gaiatas, el coso multicolor y la ofrenda de flores a la Virgen del Lledó. Tres eventos que siempre vive con especial intensidad.

Lucía Benedito recuerda con mucho cariño el día que la llamaron para comunicarle que iba a ser la madrina infantil de su querida gaiata. «Estaba muy ilusionada aunque me puse muy nerviosa porque no sabía si me elegirían a mí, solamente quería salir corriendo para ir al cau y ver a los miembros de la gaiata para darles las gracias», afirma.

«Mi familia pertenece a la 15 desde hace dos décadas, mis primas han sido madrinas infantiles, alguna dama de la ciudad y mi prima Laura, reina infantil de las fiestas», detalla Lucía, quien pertenece a una familia muy arraigada a les nostres tradicions pairals.

«Me llevo de maravilla con toda la comisión, nos divertimos un montón los viernes en el cau haciendo talleres o disfrazándonos y, los sábados, en el Palau de la Festa viendo las presentaciones y bailando después del acto», destaca la madrina infantil, quien quiere invitar a todos los niños de la gaiata a disfrutar intensamente de todas las fiestas y animarlos a que participen en todos los actos y «se sientan tan orgullosos de nuestra comisión como lo estoy yo».

Carlos es el ‘presi’ infantil

Carlos Benedito Ordaz, de 11 años, es el presidente infantil de Sequiol para las fiestas de la Magdalena 2023, y es hermano de la madrina infantil. Estudia 6º de primaria en el colegio San Vicente Ferrer-Dominicos, en la capital del Turia, y es miembro de la comisión infantil desde el 2011. Un año después, sus padres lo llevaron a la romería y al pregó infantil con la gaiata y desde entonces ha repetido todos los años.

Vive con intensidad toda la semana de fiestas y sus actos preferidos son la romería y el desfile de gaiatas, según explica este simpático niño, quien reconoce que está muy orgulloso de ostentar este cargo porque era una de sus mayores ilusiones desde que era pequeño. Y es que tanto su padre como su tío han sido también presidentes infantiles. «Toda mi familia ha participado en las fiestas de la Magdalena», continúa Benedito. «Quiero animar a los niños del sector a asistir a todos los actos que la gaiata organiza, no solamente durante la semana de Magdalena, si no durante todo el año», concluye el presidente infantil.

Breva: "Es fundamental potenciar la gaiata"

Elisabeth Breva Almerich es la presidenta de la gaiata 15 Sequiol desde hace 21 años repartidos en varios tramos como el de 1981 a 1985 y el de 2006 y hasta el 2023. Con un extenso curriculum festero de lujo, la máxima representante de este sector, lleva toda la vida en Sequiol, desde su fundación, en 1981, hasta hoy en día. Breva, de 62 años, explica, en relación a los monumentos de la 15, que teniendo en cuenta el cariño y la dedicación con la que se diseñan, se construyen, la precisión con la que se cuida cada detalle y pensando que al final es el reconocimiento del trabajo de toda la comisión en cada uno en sus respectivos apartados, «para mí, siempre serán las mejores gaiatas».

En cuanto a las fiestas, Breva piensa que estas deben cambiar en algo. «Creo que no les falta de nada, al menos en el centro de la ciudad, pero en algunas zonas quizá se podrían potenciar los sectores de las asociaciones que no somos céntricas», explica la presidenta de Sequiol. «Si nuestra comisión no hiciera todas las actividades que hace en Magdalena, en nuestro barrio nadie sabría que hay fiestas porque no hay ni luces, ni actuaciones, ni pasacalles, ni cohetes, absolutamente nada», dice. Sobre la potenciación de la gaiata, que es el elemento diferenciador de las fiestas, también se postula. «De momento, vamos a por la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC), esperemos conseguirlo, teniendo en cuenta que el promotor de esta iniciativa es un miembro de nuestra asociación desde su fundación, por lo que todavía estamos más ilusionados», afirma. «Es fundamental potenciar la gaiata desde las instituciones públicas, especialmente, desde el Ayuntamiento, dándole la importancia que se merece, en principio en nuestra misma ciudad para que todos los castellonenses sean conscientes de ello y lo pongan en valor», continúa Breva.

Finalmente, destaca que sus actos preferidos de las fiestas son todos aquellos que realiza la asociación Sequiol «ya que supone el esfuerzo de una comisión y desde aquí quiere reconocérselo a todos y felicitarlos por ello».