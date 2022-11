El grup municipal de Ciutadans (Cs) de Castelló ha vetat aquest dilluns la declaración institucional que ha presentat Compromís en la que insta a la que demana a la Generalitat valenciana, i en particular a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, un finançament just que tinga en compte les especificitats de l’única universitat pública a les comarques de Castelló, assegurant un futur “per a la nostra UJI u per tant assegurant-nos un futu como a societat lligada a aquest territorio”. I el motiu de Ciutadans no és altre que perque la proposta que ha fet Compromís, i que sí que ha estat recolzada per els altres grups municipals (PSPV, Compromís, Podem, PP y Vox), està escrita en valencià.

Tal i com ha publicat este diari durant el últims dies, el finançament de la Universitat es fonamental i, a dia de hui, no és suficient i el gastos s’han disparat per el preu de la llum i la energía. Aleshores, hi ha problemas per a pagar les nómines en el cas de que la Generalitat no destine més diners per al 2023. Una reivindicació de la rectora a la Generalitat valenciana, qui demane més pressupost, i a la que recolzen el Consell d’Estudiants, així como per el Consell Social. La rectora també ha escrit una carta a la Conselleria on ha explicat tota la infrafinanciació.

Per este motiu, el portaveu de Ciutadans (Cs), Vicente Vidal ha denunciat este dilluns després de la junta de portaveus que Compromís “impose el valencià a Castelló i el rebutge a Sogorb, a 57 km de la capital de la Plana, per a aconseguir vots”.

Vidal s'ha referit d'aquesta manera després de la negativa d'Ignasi Garcia, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló, a presentar les seues iniciatives tant en valencià com en castellà. Una proposta que ja li va fer el portaveu de Ciutadans en la passada junta de portaveus i en la qual hui ha tornat ha insistir, condicionant el seu vot favorable a la Declaració Instiucional de la formació nacionalista, sobre més finançament per a l'UJI en cas de presentar-se en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana.

El portaveu de Ciutadans ha insistit “en la supremacia moral dels nacionalistes d'esquerra que és merament interessada a la vista de l'acte celebrat el dissabte a Sogorb”. Compromís vol implantar-se a la comarca castellanoparlant de l'Alt Palància i “justifica rebutjar la seua bandera del valencià per a aconseguir vots com fa Baldoví cada dia que ix en una cadena de difusió nacional”, explica Vidal.

De la mateixa manera, ha recordat que “a Castelló de la Plana hi ha ciutadans castellanoparlants que tenen els mateixos drets que els segorbins i no obstant això, aquest govern d'esquerres els va arrabassar la versió castellana del topònim de la seua ciutat i recentment va tirar a un professor del conservatori de Música per no tindre el C1 de valencià”.

Finalment, Vidal ha lamentat que tant els grups municipals popular i VOX no hagen defensat la proposta de presentar iniciatives en les dues llengües cooficials. “Del PP no ens estranya, ja que van ser els governs populars de la Generalitat els que van posar catifa roja a la política lingüística per la qual a partir de 2015 va començar a passar i posar el Botànic, convertint el valencià en un requisit i no un mèrit”, ha finalitzat el responsable de Cs.