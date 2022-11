Castelló retira la valla del parque y perfila el entorno de la avenida Lledó

El Ayuntamiento de Castelló ya ha comenzado a retirar la valla del parque Rafalafena que todavía quedaba en pie con el fin de complementar el entorno de la nueva avenida Lledó, cuya remodelación finalizará en las próximas semanas. Así, el consistorio de la capital de la Plana, que ha iniciado los trabajos esta semana y los finalizará la que viene, tiene la intención de integrar este espacio verde de 1.800 metros cuadrados en la zona urbana como consecuencia de la rehabilitación de este vial, de 1,5 kilómetros, desde la basílica hasta la plaza María Agustina.

La retirada de este cercado concluirá en unos días después de que este ya haya desaparecido de la parte que recae directamente en la avenida Lledó. Una vez concluya el proyecto, la cerca se guardará por parte del consistorio para, seguidamente (aún sin fecha determinada), colocarse en los campos deportivos de Rafalafena.

El hecho de eliminar los barrotes que rodeaban el parque forma parte de los trabajos para complementar las obras de reforma.

Y, junto a este, está previsto el de adecuación de tres calles adyacentes al tramo urbano de la avenida de Lledó que forman un cul de sac. Estas son Sanz de Bremond, Doctor Roux e Isidro Labrador a las que se dará una solución.

Sigue la obra

Con un presupuesto de 3,3 millones de euros (50% proceden de fondos europeos y el otro 50% del consistorio capitalino), el Ayuntamiento de Castelló comenzó estas obras hace unos meses. Si bien se ha encontrado con la oposición de los vecinos de la zona, las obras continúan y se centran en la actualidad en la parte más urbana.

Los otros dos tramos ya están prácticamente finalizados, incluidos los alrededores de la escultura de Perot de Granyana, que han tenido que modificarse al quedarse la figura en su actual ubicación después de desestimar el traslado que en principio había previsto.

Quejas de los padres de los alumnos de la Consolación

Padres del alumnado del colegio concertado de la Consolación, ubicado entre la calle María Rosa Molas y la avenida Lledó, mostraron ayer su malestar con las obras de remodelación de este vial. Según denunciaron a este periódico, los escolares «han tenido que estar tres meses aguantando el ruido de las máquinas mientras están en clase, desde que están los trabajos los accesos son caóticos y no hay policía que controle los accesos al centro educativo». «Podían haber centrado los trabajos en esta zona durante el verano y no ahora», prosiguieron los afectados, quienes también destacaron que hay «poca cerámica y el resto de material que están utilizando, que es granito y hormigón, no es de la Comunitat Valenciana».

Los padres también remarcaron que uno de los objetivo de estos trabajos es reducir el CO2 al estar financiado con fondos de la UE y, según los afectados, este se multiplicará debido a las retenciones de tráfico que tienen lugar en las calles cercanas como la de Rafalafena.