El Ayuntamiento de Castelló acusa al Gobierno de "falta de planificación" en el corte de la avenida València

El Ayuntamiento de Castelló ha acusado al Gobierno de España de "falta de planificación" en los desvíos y cortes al tráfico implantados este miércoles en la avenida València y la CV-18 por el avance de las obras del acceso sur en tren a PortCastelló, impulsadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y que ya han dejado esta mañana las primeras imágenes de vehículos atascados.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del equipo de gobierno municipal, Vicent Sales, quien ha asegurado que el consitorio "está supliendo con sus propios medios las molestias generadas por la falta de planificación del Gobierno". En cocnreto, Sales se ha referido a la colocación de vallas y carteles por parte de la propia Policía Local y al transporte público con el que "vamos a cubrir esas necesidades de los barrios de San Bernardo y San Andrés que se habían quedado aislados con recursos propios".

"Los ciudadanos no entienden de competencias"

El concejal ha recalcado que "los ciudadanos no entienden de competencias, pero sí de molestias" y ha apuntado que "pese a las reuniones que ha habido con Adif no han colocado la señalización que desde la Policía y el área de Movilidad se había manifestado".

"No podemos dejar aislados a los barrios, no podemos dejar con dificultades de acceso las salidas y entradas a la ciudad en una zona tan sensible, sobre todo en las horas que uno entra y sale de trabajar", ha sentenciado el edil, avanzando que la alcaldesa, Begoña Carrasco, ha solicitado una reunión con la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, "para manifestar el malestar y para pedirle que cumpla con sus obligaciones".

"Son unas obras necesarias, que llevan años siendo reivindicadas y que son imprescindibles para el futuro económico, pero se han de hacer con planificación porque si no la hay generan molestias", ha concluido el portavoz del equipo de gobierno.