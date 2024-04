El concurs de dibuix a la Mare de Déu de Lledó reunix a més de 120 escolars

Més de 120 xiquets d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys van participar el diumenge en el concurs de dibuix Vine a pintar a Lledó, amb motiu de les festes dedicades a la patrona de Castelló. L’activitat, que ja és una tradició, va canviar de lloc: de l’entorn de la basílica a la plaça Major. La raó es troba en els actes especials de commemoració del centenari de la coronació de la imatge. Des del dissabte, la Lledonera es pot contemplar a l’interior de la cocatedral, fins que torne el 5 de maig al seu espai habitual.

Un dels participants en el concurs. / Toni Losas

Els menuts van passar un dia de diversió en una jornada primaveral. En les taules disposades per l’organització, la Reial Confraria del Lledó i la Fundació Caixa Castelló, van mostrar la seua creativitat. Com a obsequi, els concursants van rebre una bossa de record, llapis de colors o un clauer. També va estar l’empresa Facsa, amb el seu vehicle que repartix aigua.

Reina infantil

Els concursants van utilitzar postals i la seua imaginació per a fer les seues obres. Entre ells, la reina infantil de les festes de Castelló, Vega Torrejón, que va fer el seu dibuix junt la seua cort d’honor. En el seu cas, va dibuixar la xifra de 100, i va recrear dins dels números la basílica del Lledó, el Fadrí o la insígnia del centenari de la coronació.

La reina infantil de festes, Vega Torrejón. / Toni Losas

Acompanyants

Els xiquets no van estar sols. Els seus pares i iaios van estar acompanyant-los, donant idees per tractar de millorar els seus dibuixos. Isabel Barberá va comentar que els seus fills grans ja van participar en edicions anteriors, i un d'ells va guanyar un dels premis. Ana María Juan Gómez no només va fer companyia, sinó que va aprofitar el temps per a fer el dibuix de la patrona de la ciutat en la seua llibreta. "A casa ens agrada dibuixar a tots, i solem acudir cada any a este concurs", explicava.

Podien prendre part xiquets de 3 a 12 anys. / Toni Losas

Dies grans

Els primers dies de maig tindran lloc els actes més esperats d'este centenari. Per un lloc, el dia 1 es farà l'ofrena de flors a la plaça Major, i el dia 4 es recordaran els 100 anys de la coronació en el mateix lloc que es va fer l'any 1924, la plaça de la Independència, on es troba la Farola. El dia 5 serà el dia de la Mare de Déu del Lledó, amb una missa a la cocatedral, i la processó que durà la imatge en primer lloc a la capella de la Puríssima Sang, i posteriorment per tornar a la seua basílica.