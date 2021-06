La fidelidad de la afición albinegra al CD Castellón es eterna. No depende de la categoría, ni de que todavía no se hayan oficiliazado fichajes, ni de la desilusión del descenso ni de cualquier otro factor que pudiera considerarse no positivo. Solo cuenta ver las camisetas albinegras sobre el verde del estadio Castalia.

Relacionadas El Castellón pone el radar en los cracks de la Academia del Valencia

La potente campaña de abonados del CD Castellón, diseñada por el director del área de negocio del club y responsable de las relaciones institucionales, Pepe Mascarell, ha tenido una favorable respuesta por parte de la afición. En apenas 10 días, el club ya ha superado la barrera de los cinco mil pases de socio renovados.

Pero el dato más relevante es que solo se han registrado 85 solicitudes de socios solicitando la devolución del dinero pagado al inicio de la pasada temporada, en la que, a causa de la pandemia, solo fue posible la entrada de público en dos encuentros, ante la Ponferradina y el Rayo Vallecano.

Donación a la Fundación

La propuesta del CD Castellón a su hinchada consiste en esta nueva campaña en la Primera RFEF en devolver el dinero aportado si el abonado decidía no renovar su pase, reafirmar su fidelidad al club abonando el otro 50% del carnet, y una tercera que consistía en donar a la Fundació Albinegra el dinero ingresado, una alternativa por la que han apostado 130 personas.

El buen inicio de la campaña en los primeros días, cuando todavía no se conocen detalles apenas de la futura plantilla y pese a la deficiente política de comunicación del club en ese sentido, no han frenado la fidelidad de la afición con su Castellón. Las expectativas apuntan a que se podrían alcanzar número próximos a los de la pasada temporada en Segunda División y rozar la cifra de los 14.000.

Apenas un 2% de bajas

Un indicador positivo es que apenas el 2% de los abonados del pasado ejercicio han solicitado la devolución de su dinero, una decisión que va ligada a la no renovación de su asiento en el estadio Castalia. Después de año y medio de ausencia de los campos de fútbol, la afición albinegra sigue con ganas de volver al lado del CD Castellón. Sin duda, un afición de 1ª División.