Después de una temporada para olvidar con el descenso a Primera RFEF, este año vuelve a ser uno de los capitanes del primer equipo albinegro. Álvaro Campos tiene claro que la intención del Castellón para esta temporada es «volver al fútbol profesional lo antes posible». Eso sí, el guardameta advirtió de la dificultad que supone este reto: «Subir no va a ser sencillo, tenemos que ir paso a paso, porque los ascensos no se consiguen en octubre sino en mayo o junio. Y añadió: «Estamos trabajando muy bien en todos los aspectos que nos indica el míster tanto a nivel tanto defensivo como ofensivo».

Por otro lado, Álvaro aseguró que la plantilla «me está gustando mucho y las sensaciones que veo son positivas, aunque esto es fútbol y los objetivos de la temporada los marcan los resultados que se van sacando».

En cuanto la vuelta del público este curso, uno de los veteranos del equipo orellut lamentó que los estadios de fútbol no se puedan llenar por completo debido a las restricciones del coronavirus: «En otros espectáculos hay el cien por cien de aforo y en el fútbol no sé porque no se está permitiendo esa capacidad». Y apuntó: «El año pasado se echó mucho de menos a la afición y retomar ese contacto es muy importante y más para nosotros que somos un equipo con mucha masa social», comenta el portero valenciano. Por último, dejó claro que el entrenador «está implicando mucho a la plantilla en el sentimiento que requiere defender este escudo y creo que Castalia es clave para que los resultados sean positivos».